Wśród benefitów pracowniczych - jabłka

Jedną z niestandardowych akcji benefitowych jest wysyłanie pracownikom na home office paczek z owocami / fot. shutterstock

Jedną z niestandardowych akcji benefitowych jest na przykład wysłanie pracownikom na home office, pakietów odpornościowych czyli paczek z owocami i innymi zdrowymi produktami. Do takiej paczki można dodać maseczki, płyn do dezynfekcji, firmowy gadżet, a nawet przepisy na zdrowe posiłki do przygotowania z produktów, które znajdują się w pudełku - podaje PulsHR.

Odporność fizyczna i psychiczna pracowników nabiera w pandemii dużego znaczenia dla efektywności firm. Dlatego coraz więcej pracodawców zauważa potrzebę budowania więzi z zatrudnionymi na odległość i zaczyna oferować im benefity na home office. Mają one pokazać pracownikom, że dba się o ich zdrowie w pandemii i docenia wkład w działalność firmy.

- Zadbanie o zdrowie i odporność pracowników jest kluczowym zadaniem, na jakie powinni postawić pracodawcy w nadchodzących miesiącach. Jeśli pracownicy mają pozostać w dobrej kondycji mimo drastycznej zmiany warunków pracy, wsparcie stylu życia: nawyków żywieniowych, aktywności fizycznej i zdrowia psychicznego ma ogromne znaczenie. Pandemia z pewnością zweryfikuje nie tylko rynek pracowniczych benefitów, ale także pokaże, kto jest dobrym pracodawcą na złe czasy. Puste slogany Employer Branding odchodzą do lamusa, liczą się działania, które dadzą pracownikom poczucie bezpieczeństwa i pokażą, że pracodawca potrafi okazać zaangażowanie i troskę o zdrowie pracownika - komentuje Magdalena Kartasińska, kierownik działu dietetycznego Dailyfruits.

