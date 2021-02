W lutym Polacy najwięcej spożywali ziemniaków, cebuli i marchwi

Top trzy wśród warzyw to ziemniaki, cebula oraz marchew / fot. shutterstock

Top trzy wśród warzyw to ziemniaki (98%), cebula (90%) oraz marchew (87%). Przy czym odpowiednio 18%, 4% i 5% respondentów spożywało je codziennie - wynika z realizowanych przez Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw „Narodowych badań konsumpcji warzyw i owoców”.

W lutym na stołach Polaków pojawiały się także pomidory (85%), ogórki (82%), papryka (65%) kapusta (64%) oraz pieczarki (60%). Pomidory codziennie jadło 3% respondentów, ogórki i paprykę 1%, natomiast kapustę i pieczarki 0%.

Rzadziej jedzone są buraki ćwikłowe (50%) kalafior (44%) oraz brokuły (38%).

W przypadku warzyw odnotowano spadek spożycia pomidorów, kapusty, buraków ćwikłowych, kalafiora oraz brokułów.

Warzywa i owoce w posiłkach

Dietetycy zalecają, aby warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę tego, co zjadamy w ciągu dnia.

Polacy najczęściej jedli je podczas trzech (22%) lub czterech (21%) posiłków w ciągu dnia.

2% badanych w dniu poprzedzającym badanie nie jadło warzyw i owoców wcale, 9% w jednym, a 16% w dwóch posiłkach.

34% badanych jadło warzywa i owoce w 4-5 posiłkach, a 16% w każdym z 6 posiłków w ciągu dnia (wliczając przekąski między posiłkami).

Zdecydowanie mniej optymistyczne są dane obrazujące w ilu posiłkach w ciągu dnia owoce i warzywa stanowią co najmniej połowę. 29% Polaków nie je takich posiłków.

Co piąty Polak (27%) jadł jeden posiłek składający się w co najmniej połowie z warzyw i owoców

Jedynie 3% badanych przyznało, że warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę wszystkich z sześciu jedzonych w ciągu dnia posiłków.

10% Polaków jadło co najmniej połowę warzyw i owoców podczas 4-5 posiłków w ciągu dnia.

Podczas interpretowania powyższych wyników należy pamiętać, że nie wszyscy Polacy jedzą w ciągu dnia 5 czy 6 posiłków.

