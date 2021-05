Top 3 owoce maja: Jabłka, gruszki, truskawki

Jabłka. gruszki i truskawki to najpopularniejsze owoce maja

W maju wzrosło spożycie najpopularniejszych owoców jagodowych. Biorąc pod uwagę wszystkie owoce najpopularniejszym w maju było jabłko. Jego konsumpcję w tygodniu poprzedzającym badanie deklaruje, podobnie jak w kwietniu, dziewięciu na dziesięciu Polaków (88%). 8% Polaków jadło jabłka codziennie, a dalsze 16% 4-5 razy w tygodniu.

Jak wynika z badań Kantar już prawie co trzeci (28%) Polak jadł truskawki. W maju wzrosło spożycie wszystkich najpopularniejszych owoców jagodowych. Najbardziej borówki (o 6 p.p. do 22%) oraz, dostępnej obecnie pod postacią przetworów i mrożonek, czarnej porzeczki (o 4 p.p. do 16%) i aronii (o 3 p.p. do 15%). Deklaracje spożycia aronii osiągają swoje maksima zawsze na przednówku.

-Jako branża musimy podpowiadać kiedy dostępne są nasze lokalne owoce i jak odróżnić je od importowanych. Truskawki z zachodnich upraw są często przepakowywane. Jeśli ktoś kupi takie owoce i nie będzie zadowolony, weźmie nas do jednego worka i pomyśli, że nie umiemy produkować - mówi Mariusz Chenczke, jeden z liderów produkcji szklarniowej.

Jabłko najpopularniejszym owocem maja

Biorąc pod uwagę wszystkie owoce najpopularniejszym w maju było jabłko, którego konsumpcję w tygodniu poprzedzającym badanie deklaruje dziewięciu na dziesięciu Polaków (88%). Jabłka jedzone są także najczęściej. 8% Polaków jadło je codziennie, a dalsze 16% 4-5 razy w tygodniu.

Na drugim miejscu wśród polskich owoców znalazły się gruszki, które jadł co trzeci (36%) badany. Spożycie gruszek jest nieco niższe niż w kwietniu br. (o 2 p.p.). Co czwarty (28%) Polak na początku maja jadł truskawki. To więcej niż przed miesiącem (o 3 p.p.), ale mniej niż przed rokiem (o 16. p.p).

Rozpoczął się sezon na polskie owoce jagodowe

Owoce jagodowe - wyjątkowo bogate w składniki prozdrowotne, szczególnie korzystne dla zdrowia i budowania odporności, dobrego samopoczucia i urody. Świeże polskie superowoce możemy spożywać codziennie od kwietnia do listopada.

Są już truskawki z upraw tunelowych, a na horyzoncie najliczniej reprezentowane gruntowe. Jesienne odmiany truskawek będą z nami do listopada. Podobnie maliny, które pojawią się w czerwcu. W czerwcu rozpoczną się także zbiory jagody kamczackiej i agrestu.

W lipcu pojawi się borówka, porzeczka czarna i czerwona, w sierpniu aronia, jeżyny, a we wrześniu jeden z największych sukcesów polskich producentów - mini-kiwi.

Owoce - sprawdź oferty sprzedaży na gieldarolna.pl