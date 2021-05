Rolnicy z AGROunii rozdają ziemniaki na ulicach Warszawy

Rolnicy z AGROunii rozdają tony ziemniaków w Warszawie/ fot. Fb AGROunia

W czwartek, 20 maja, rolnicy z AGROunii rozpoczęli akcję rozdawania ziemniaków na ulicach Warszawy. Dlaczego? – Bo za żywność rolnikom oferuje się grosze, a tak nie powinno być – uważa Michał Kołodziejczak, lider ugrupowania.

Dziś, 20 maja 2021 r. rolnicy zrzeszeni w ruchu AGROunia zorganizowali spontaniczną akcję "Odbijemy wieś PiS-owi". O godz. 10:00 aktywiści rozpoczęli rozdawanie ziemniaków w trzech miejscach Warszawy - przy ul. Dolnej 3, przed wejściem na patelnię oraz przy Al. Solidarności 86.

- Robimy to po to, aby pokazać dokąd zmierza polskie rolnictwo pod tymi rządami, które teraz są nad nami i decydują o tym, co robimy. Dzisiaj 15 kg za 3 zł to nie są ceny, które zapewniają komuś godziwą zapłatę. Nie zgadzamy się na to - mówił Michał Kołodziejczak, prezes ruchu AGROunii.

- My tych ziemniaków nie chcemy rozdawać. Ale teraz jesteśmy zmuszeni to zrobić. Te ziemniaki pochodzą z mojego pola, ale nie chce ich sprzedawać za 20 gr za kilogram. Wole je rozdać i zrobić pierwszy krok w odbijaniu wsi PiS-owi. To jest ważny symbol i początek naszej większej akcji - stwierdził też Kołodziejczak.