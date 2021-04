Nielegalny tytoń w...warzywniaku

Warzywniak z nielegalnym tytoniem/fot. shutterstock

Zatrzymano sprzedawcę warzyw, który czerpał dodatkowy dochód ze sprzedaży nielegalnego tytoniu.







Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi zatrzymali 35-letniego przedsiębiorcę, który podejrzany jest o sprzedaż na terenie powiatu złotoryjskiego tytoniu bez polskich znaków akcyzy.

Na co dzień zajmował się on sprzedażą warzyw, jednak nie był to jego jedyny biznes. Klientom oferował również nielegalny tytoń, który ukrywał w aucie dostawczym pod workami z warzywami.

