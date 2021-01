Przetwory z owoców i warzyw: konsumenci cenią smak, ale i wartości odżywcze

Konsumenci owoców i warzyw cenią wartości odżywcze; fot. mat.pras.

Dla osób dbających o zbilansowaną dietę owoce i warzywa są produktami pierwszego wyboru. Gdy stają się słabiej dostępne, np. w okresie zimowym, najłatwiej zastąpić je różnorakimi produktami. Czy ich wartość odżywcza, obok smaku, ma znaczenie? Dla ponad połowy kupujących jak najbardziej – w pierwszej kolejności poszukują produktów o właściwościach prozdrowotnych. To szansa dla producentów soków, przecierów czy mieszanek warzywnych.

Produkty owocowo-warzywne mają w diecie Polaków stałe miejsce, a im silniejszy jest trend zdrowego stylu życia, tym chętniej po nie sięgają. Dzięki nim łatwiej realizować zalecaną przez dietetyków zasadę 5 porcji owoców i warzyw dziennie. Gdy brak czasu na przyrządzenie posiłku, można sięgnąć np. po szklankę soku jako ekwiwalent jednej z nich. Niewątpliwym atutem jest także ich różnorodność smakowa. Pamiętajmy, że przetwory to szeroka grupa produktów, wspomniane już soki, smoothies, przeciery, musy, kiszonki, mrożonki i susze.

Chcąc wyróżnić wysokiej jakości produkty z owoców i warzyw, warto wyjść poza wymagane prawem informacje na etykiecie. Badania marketingowe pokazują, że ponad 3/4 kupujących zwraca uwagę na umieszczone na etykietach certyfikaty, potwierdzające jakość danego produktu spożywczego. System certyfikacji pomaga w dokonywaniu zdrowych wyborów żywieniowych. Jest też potwierdzeniem naturalności i dobrego składu, za który ręczy niezależna jednostka certyfikująca, jak w przypadku Systemu Jakości Certyfikowany Produkt (CP). Oznacza się nim wyłącznie wyroby bez konserwantów, sztucznych barwników, cukrów dodanych, słodzików, i których skład oraz wysoką wartość odżywczą potwierdzono badaniami. Uczestnictwo w systemie Certyfikowany Produkt (CP) daje producentom dodatkowy wyróżnik: na etykietach wyrobów ze znakiem CP widnieją też oświadczenia zdrowotne i żywieniowe – podkreśla Barbara Groele, Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków. Zwraca również uwagę, że produkty firm Korab Garden, Oryginalny Sok oraz KGH GREAT objęte systemem Certyfikowany Produkt (CP) są odpowiedzią na aktualne potrzeby konsumentów.

Doświadczenie producentów pokazuje, że jakościowe produkty z owoców oraz warzyw to dobra odpowiedź na potrzeby zdrowotne i smakowe Polaków.

- Z jednej strony motywacją do zmiany diety na lepiej zbilansowaną jest dla konsumentów zdrowie, z drugiej widzimy trudność w zmienianiu nawyków, przez co kupujący chcą sięgać po kompleksowe, pełne rozwiązania, czyli po produkty bogate w składniki odżywcze. Jednocześnie coraz częściej poszukują żywności bez konserwantów, wzmacniaczy smaków czy sztucznych aromatów. Nasze soki i smoothie spełniają ten postulat. Owoce i warzywa, z których powstały, zebrano w środku sezonu, gdy mają najwięcej wartości odżywczych. Zamknięte w butelkach są bogatym źródłem witamin oraz składników mineralnych i to warto wyróżniać – wyjaśnia Waldemar Gawłowski, Pełnomocnik Zarządu KGH Polska Sp. z o.o., właściciela marki GREAT.

Kluczem dotarcia do konsumenta staje się więc właściwe wyeksponowanie najważniejszych cech produktu: jego naturalności i wysokiej wartości odżywczej oraz konkretnych korzyści płynących z konsumpcji wynikających z jego składu – tym właśnie są oświadczenia żywieniowe i zdrowotne.

Oświadczenia zdrowotne i żywieniowe to zapisy wskazujące na konkretne składniki odżywcze, obecne w danym produkcie, a także na ich wpływ na organizm. Na przykład malinowo-buraczano-truskawkowe smoothie marki GREAT, posiadające znak Certyfikowany Produkt (CP), zawiera informację, że jest bogatym źródłem witaminy C, która pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych. Sok 100% NFC tej samej marki (jabłko, malina, winogrono) również ma na etykiecie informację o wysokiej zawartości witaminy C, ze wskazaniem na inną jej funkcję – wsparcie układu odpornościowego. Podobnie soki innej marki należącej do Systemu Jakości Certyfikowany Produkt (CP) – Oryginalny Sok: np. na buraczanym, pomidorowym czy marchwiowym soku widnieje informacja o zawartości potasu, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.

Wymienione składniki odżywcze nie są jedynymi, w które obfitują certyfikowane przetwory. W naturalnych produktach z owoców i warzyw znaleźć można też szereg innych fitoskładników. Dzięki nim produkty owocowo-warzywne stają się wartościowym elementem diety, wspierającym naturalną suplementację nie tylko w okresie zimowym. Ich jakość warto więc dodatkowo potwierdzić certyfikatem, który ułatwi konsumentom wybór tego, a nie innego produktu.