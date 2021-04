Jabłko najpopularniejszym owocem kwietnia. Wzrosło spożycie truskawek

Jabłko jest najpopularniejszym owocek kwietnia. Wzrasta spożycie truskawek/ fot. shutterstock

Biorąc pod uwagę wszystkie owoce najpopularniejszym w kwietniu było jabłko, którego konsumpcję w tygodniu poprzedzającym badanie, deklaruje dziewięciu na dziesięciu Polaków (89%). 9% Polaków jadło je codziennie, a dalsze 18% 4-5 razy w tygodniu.

Jabłka są najczęściej kupowane w kwietniu, widać też duże wzrosty deklaracji konsumpcji dla truskawek.

Jak wynika z badań Kantar co czwarty (25%) Polak jadł truskawki w kwietniu. To znacznie więcej niż przed miesiącem (o 9 p.p.). W kwietniu wzrosło również spożycie malin – z 16% do 19%. Na kolejnych miejscach borówki (16%) i czarna porzeczka, dostępna obecnie pod postacią przetworów i mrożonek. Deklaracje spożycia aronii (12%) utrzymują się na stabilnym poziomie od czerwca zeszłego roku.

- Truskawki to ulubiony owoc Polaków. Coraz więcej ludzi wie, że w Polsce mamy truskawkę już wczesną wiosną. Chcemy aby próbowali i docenili jej walory - mówią Wiesława i Zenon Janiak, pionierzy uprawy w szklarniach.

Czas na polskie superowoce!

W kwietniu rozpoczął się sezon na polskie owoce jagodowe. Od połowy miesiąca dostępne są już truskawki z upraw szklarniowych. W maju rozpoczną się ich zbiory upraw spod tuneli i osłon. W czerwcu jagoda kamczacka, agrest, maliny, w lipcu borówki, czarna i czerwona porzeczka, w sierpniu aronia, jeżyny, we wrześniu uprawiane w Polsce z dużym powodzeniem mini-kiwi. To owoce o wyjątkowych walorach prozdrowotnych. Świeże możemy spożywać codziennie od wiosny do jesieni. Jesienne odmiany truskawek będą z nami do listopada.