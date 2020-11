Jabłka i ziemniaki - top owoce i warzywa w listopadzie; fot. shutterstock.com

W listopadzie ponownie jabłka cieszyły się największą popularnością pośród wszystkich owoców. Spożywało je 90% Polaków, w tym przynajmniej 4-5 razy w ostatnim tygodniu 28%.

W ramach realizowanych przez Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw „Narodowych badań konsumpcji warzyw i owoców” poznaliśmy najpopularniejsze gatunki listopada.

Na drugim miejscu znalazły się banany (69%), a na trzecim pomarańcze (51%). Codziennie pierwszy z tych owoców spożywało jedynie 2% badanych, natomiast pomarańcze 1%.

Inne owoce okazały się mniej popularne, np. gruszki w tygodniu poprzedzającym badanie jadło 42% respondentów, a śliwki 33%.

W porównaniu do października spadła popularność połowy owoców.

Top trzy wśród warzyw to ziemniaki (97%), pomidory (93%) oraz cebula (89%). Przy czym odpowiednio 17%, 9% i 5% respondentów spożywało je codziennie.

W listopadzie na stołach Polaków pojawiały się także marchew (88%), ogórki (81%), kapusta (67%) oraz papryka (63%). Marchew codziennie jadło 6% respondentów, ogórki 2%, kapustę mniej niż co setny, natomiast paprykę 1%.

Rzadziej jedzone są kalafior (52%), pieczarki (52%), buraki ćwikłowe (51%) oraz brokuły (42%).

Spadło spożycie ziemniaków, pomidorów i ogórków, natomiast wzrost odnotowały marchew, kapusta, pieczarki oraz brokuły.

Dietetycy zalecają, aby warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę tego, co zjadamy w ciągu dnia.

Polacy najczęściej jedli je podczas trzech (22%) lub czterech (21%) posiłków w ciągu dnia.

2% badanych w dniu poprzedzającym badanie nie jadło warzyw i owoców wcale, 7% w jednym, a 17% w dwóch posiłkach.

36% badanych jadło warzywa i owoce w 4-5 posiłkach, a 16% w każdym z 6 posiłków w ciągu dnia (wliczając przekąski między posiłkami).

Zdecydowanie mniej optymistyczne są dane obrazujące w ilu posiłkach w ciągu dnia owoce i warzywa stanowią co najmniej połowę. 31% Polaków nie je takich posiłków.

Co piąty Polak (22%) jadł jeden posiłek składający się w co najmniej połowie z warzyw i owoców

Jedynie 4% badanych przyznało, że warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę wszystkich z sześciu jedzonych w ciągu dnia posiłków.

13% Polaków jadło co najmniej połowę warzyw i owoców podczas 4-5 posiłków w ciągu dnia.

Podczas interpretowania powyższych wyników należy oczywiście pamiętać, że nie wszyscy Polacy jedzą w ciągu dnia 5 czy 6 posiłków.

Polacy najczęściej jedzą warzywa i owoce na obiad – 92% osób, które w ogóle jadły ten posiłek.

76% respondentów deklaruje, że jadło warzywa i owoce na śniadanie, natomiast na kolację 69% badanych.

Na drugie śniadanie warzywa i owoce spożywało 60% badanych, na przekąskę natomiast, 56% badanych.

Najmniej Polaków jadło warzywa i owoce na podwieczorek - 53%.