Gra „Ninja z sadu” będzie zachęcać dzieci do jedzenia jabłek

„Ninja z sadu” to gra, która powstała w ramach projektu #wybieramPOLSKIEjabłka/ fot. materiały prasowe

Popularność gier na urządzenia mobilne nie uszła uwadze polskich sadowników. W sklepie Google Play dostępna jest gra „Ninja z sadu”, która powstała w ramach projektu #wybieramPOLSKIEjabłka finansowanego ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.





Zdrowe nawyki żywieniowe powinny być kształtowane już od najmłodszych lat – mówi Magdalena Wrotek-Figarska, dyrektor generalna Stowarzyszenia Sady Grójeckie – Doskonale zdajemy sobie sprawę z faktu, że nie tylko dzieci trudno jest zainteresować rolą owoców w diecie. Według dostępnych danych zjadamy tylko 7 jabłek miesięcznie, mimo że, wciąż są najpopularniejszymi owocami w Polsce. To zdecydowanie za mało, a zdrowa dieta jest przecież podstawą zachowania zdrowia i zwiększenia naszej odporności. Dzięki grze Ninja z Sadu chcemy w bardzo prosty sposób przekazać ciekawostki i nieoczywiste informacje na temat jabłek, które mamy nadzieję zainteresują najmłodszych.

Gracze znajdą wiele nieoczywistych ciekawostek, którymi będą mogli zaskoczyć przyjaciół i rodziców, np.: ile ważyło najcięższe jabłko na świecie?, ile odmian jabłoni mamy w Polsce?, jaki był najdroższy prezent walentynkowy związany z jabłkami? Czy też ile boisk piłkarskich zajęłyby wszystkie polskie sady?.

- Chcemy postawić na dobrą zabawę, a przy okazji przemycić trochę wiedzy – dodaje Wrotek-Figarska – w przyszłości planujemy uruchomienie serii dodatkowych aktywności związanych z grą opartych o konkursy dotyczące wiedzy o jabłkach, które sprawią, że proste przecinanie jabłek przybierze zupełnie nowy wymiar. Oczywiście do grania zachęcamy również rodziców, dzięki czemu będą mogli odpowiedzieć na trudne pytania swoich pociech, a może okaże się to również dobrym sposobem na przemycenie większej ilości owoców do codziennej diety.

Gra jest bezpłatna i można znaleźć ją na urządzeniach mobilnych pod linkiem:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.STOWARZYSZENIESADYGROJECKIE.NinjaZSadu