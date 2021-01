Biała Rawska: grupa Polskie Sady liczy straty po pożarze

Pożar w grupie Polskie Sady; fot. unsplash.com

Spłonął kompleks magazynowy Grupy Polskie Sady w Białej Rawskiej. Niewiele udało się uratować - podaje serwis skierniewice.naszemiasto.pl.

Pożar do którego doszło w zakładzie przetwórczym i sortowni należących do Grupy Producentów Owoców Polskie Sady sp. z o.o. bardzo szybko rozprzestrzenił się na kompleks hal magazynowych oraz taśmę do produkcji chipsów owocowych, które uległy niemal całkowitemu spaleniu.

Udało się uratować budynek biurowy. I co bardzo ważne - zbiornik z olejem opałowym, który znajdował się blisko hal magazynowych.

Do pożaru doszło 15 stycznia około godziny 20. Na miejscu pracowało 11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz 14 zastępów Państwowej Straży Pożarnej.

Kiedy wybuchł pożar z zakładu ewakuowano 18 pracowników, nikt nie został ranny.