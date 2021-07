Wszystkie kolory polskiej papryki już dostępne w handlu

Sezon na polską paprykę rozpoczęty/ fot. unsplash

Jak co roku, lipiec jest miesiącem, który rozpoczyna sezon na polską paprykę. Możemy już bez problemu kupić polską paprykę w kolorach czerwonym i żółtym. Krajowa zielona papryka pojawiła się w sklepach już na przełomie czerwca i lipca.

Lipiec co roku jest miesiącem, w którym w sklepach i na targowiskach pojawia się polska papryka. W Polsce uprawiana jest nie tylko najbardziej popularna papryka czerwona, żółta i zielona. Nie każdy wie, że w Polsce (głównie na południu Mazowsza) produkuje się również inne odmiany, na przykład ostre habanero, jalapeno, czy peperoncini. Dlatego zawsze kupując paprykę warto zwracać uwagę na kraj pochodzenia i wybierać polskie warzywa.

Dlaczego warto wybierać polskie warzywa sezonowe?

Przewaga polskich warzyw nad importowanymi wynika z kilku przyczyn. Wybierając polskie warzywa, dojrzewające w pełni sezonu, mamy pewność, że ich droga „od pola do stołu” jest najkrótsza. Oznacza to, że warzywa nie są długo przechowywane i transportowane, co ma wpływ nie tylko na jakość warzyw ale również na środowisko. Ograniczenie transportu warzyw z innych krajów, znacznie redukuje ślad węglowy, dzięki zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Co więcej, kupując krajowe warzywa wspieramy polskie rolnictwo.

Trwa kampania Moc Polskich Warzyw

„Moc Polskich Warzyw” to kampania, która powstała z inicjatywy Zrzeszenia Producentów Papryki Rzeczypospolitej Polskiej. Obok ZPPRP, które koordynuje program, udział w projekcie biorą również: Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw, Stowarzyszenie Producentów Pomidorów i Ogórków pod Osłonami, Stowarzyszenie Malinowy Król, Stowarzyszenie Branży Grzybów Uprawnych oraz Stowarzyszenie Czosnek Galicyjski. Kampania jest finansowana ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.