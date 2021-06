Uprawa ziół jest bardziej opłacalna niż uprawa żyta czy pszenżyta

Uprawa ziół staje się coraz bardziej opłacalna/ fot. materiały prasowe

Spółdzielnia Socjalna Zioła Siedleckie od 5 lat zajmuje się skupem ziół

Przemysł potrzebuje wielu ziół, tj. rumianek, szałwia, mięta pieprzowa, melisa, rozmaryn, tymianek i inne zioła przyprawowe

Każda taka plantacja wymaga pracy ręcznej, odchwaszczania mechanicznego, używania środków chemicznych tylko w sytuacjach absolutnie koniecznych, np. w zwalczaniu mszycy.

Co zadecydowało o tym, że zajęliście się właśnie ziołami?

Już moja babcia zajmowała się ziołami, od niej zaczerpnęłam sporo wiedzy, później tę wiedzę stale poszerzałam; mam mocne przekonanie, że zioła są skutecznym środkiem na przeróżne choroby, a ponieważ jestem długoletnim pracownikiem i działaczem społecznym na rzecz osób niepełnosprawnych organizacji założycielskiej stowarzyszenia (Polskiego Związku Głuchych - red.), powzięłam taki pomysł, że można by utworzyć spółdzielnię socjalną, która zajmie się skupem ziół. Zatrudniamy obecnie 9 osób, niesłyszących i migających, które poszukiwały pracy na próżno, a które tu mogą wykorzystać swoje zdolności manualne i spostrzegawcze.

Zbieranie dzikich ziół- coraz modniejsze

Czy zbieranie ziół jest popularne w waszym regionie?

Nie było popularne, ale staje się coraz bardziej: działamy już piąty rok i swoim działaniem wpłynęliśmy na lokalne społeczeństwo - stale powiększa się nam lista zbieraczy, tym bardziej, że to jest biznes, który zwiększa dochody rodzin, szczególnie emerytów i rencistów. To obustronna korzyść, bo osoby starsze są bardzo odpowiedzialne, znają niektóre gatunki ziół, potrafią to ładnie i czysto zebrać. Zbieractwo towarowe jest zajęciem odpowiedzialnym, wymagającym wiedzy i szacunku do przyrody. Korę i liście pozyskujemy z młodych gałęzi, najczęściej nie z rosnących drzew, lecz z gałęzi drzew świeżo ściętych.

Jakie zioła macie w swojej ofercie, skąd je pozyskujecie?

Nasz region jest regionem typowo rolniczym, obfitującym w ugory i łąki, więc najwięcej mamy tu cennej pokrzywy. Poza tym naturalnie występują tu takie zioła jak liść i kora brzozy, liść podbiału. Mamy pozwolenie od Nadleśnictwa Siedlce na pozyskiwanie ziół z terenów leśnych. Szkolimy zbieraczy, by nie zbierali ziół przy ulicach, drogach, w rezerwatach; znają też gatunki chronione, których nie można zrywać.

Oczywiście nie poprzestajemy na ziołach rosnących dziko - sami zaczęliśmy od uprawy malwy czarnej, której kwiaty są przeznaczane na herbatkę malwową. Malwa dobrze znosi gleby lżejsze, nie potrzebuje dużo wody. Uświadamiamy też lokalne społeczeństwo, że zioła można uprawiać i jest to biznes dość dochodowy - niewielkie działeczki, 10-30 arowe można przeznaczać na uprawę dość prostą niewymagających ziół takich jak nagietek lekarski, który nie wymaga gleb żyznych. Pod naszym wpływem zaczynają powstawać małe plantacje ziół takich jak nagietek, malwa czarna, pokrzywa, róża dzika, jadalna i ogrodowa.

Czy taka plantacja wymaga szczególnych zabiegów ochronnych?

Pomagamy rolnikom w wyborze właściwego zioła do uprawy na konkretnej działce , przekazujemy wiedzę, jak o nie dbać. Każde zioło ma inne wymagania - wiadomo np., że pokrzywa nie będzie rosła na piasku, wymaga gleby mokrej, łąkowej, a najlepiej będzie rosła z kłącza, nie zasiana. Tymianek i majeranek nie lubią gleb kwaśnych, inne z kolei mokrych. Są zioła łatwiejsze w uprawie, a są takie, które wymagają wiele cierpliwości i doświadczenia.

Każda taka plantacja wymaga pracy ręcznej, odchwaszczania mechanicznego, używania środków chemicznych tylko w sytuacjach absolutnie koniecznych, np. w zwalczaniu mszycy. Niemniej uprawa ziół jest bardziej opłacalna niż uprawa żyta czy pszenżyta, które były popularne w naszym regionie.

Na swojej stronie internetowej informujecie, że wasze zioła są ekologiczne - czy to znaczy, że plantacje, z których pochodzą zioła, są certyfikowanymi plantacjami ekologicznymi?

Mamy certyfikat na zioła pozyskiwane ze stanów naturalnych - rolników zachęcamy do przestawienia gospodarstwa na ekologiczne. Natomiast wszystkie produkty kontrolujemy na skupie.

Przemysł potrzebuje wielu ziół

Które zioła są najbardziej poszukiwane przez przemysł?

Lista jest bardzo długa. Zawsze potrzebny jest rumianek, szałwia, mięta pieprzowa, melisa, rozmaryn, tymianek i inne zioła przyprawowe. Poszukiwane są też chrzan, buraki czerwone do produkcji soków, owoce pigwowca, jagody czarnej, głogu, dzikiej róży, koper włoski, kolendra. Mówi się, że produkcja porzeczki jest nieopłacalna, tymczasem bardzo poszukiwane przez przemysł są liście porzeczki czarnej; pożądane przez przemysł są również liście morwy białej.

My oprócz sprzedaży suszu mamy w ofercie herbatki ziołowe, zakupiliśmy również mikronizery i zaczynamy oferować proszki ziołowe, które wykorzystuje się do produkcji suplementów diety.

Dziękuję za rozmowę.