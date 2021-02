To nie jest łatwy sezon dla producentów kapusty pekińskiej

Jak wygląda sytuacja rynkowa i jak kształtują się ceny kapusty pekińskiej?/ fot. shutterstock

Trudne warunki pogodowe w okresie wegetacyjnym sprawiły, że będzie ciężko o towar dobrej jakości. Jak wygląda sytuacja rynkowa i jak kształtują się ceny kapusty pekińskiej?

Dr Paweł Kraciński z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej -PIB, zwraca uwagę, że ten sezon nie jest łatwy dla producentów kapusty pekińskiej. - W okresie produkcji mieliśmy do czynienia z bardzo trudnymi warunkami pogodowymi, które utrudniały producentom osiągnięcie zadowalających plonów - począwszy od nadmiernego przesuszenia gleby i skrajnie wysokich lub niskich temperatur, na podtopieniach kończąc. W zależności od miesiąca i regionu, rolnicy mierzyli się z różnym natężeniem pogodowych problemów. Na wielkość i jakość jesiennych plonów najbardziej wpłynął nadmiar wody w końcówce okresu wegetacji, który obserwowano w wielu rejonach kraju – mówi.

- W trakcie sezonu obserwowano duże wahania cen oraz podaży. W okresach mniejszej dostępności kapusty, notowano wysokie ceny skupu. Jesienią ceny ustabilizowały się na przeciętnym poziomie około 1,00 zł/kg. Obecnie tj. na początku lutego widać wzrost stawek oferowanych rolnikom do poziomu od 1,50 do 2,00 zł/kg. W ostatnich tygodniach ceny wzrosły znacząco, co wynika ze spadku podaży dobrej jakości główek. Najwyższe ceny ok 2,00 zł/kg można otrzymać za kapustę dobrej jakości z chłodni – podkreśla dr Paweł Kraciński.

W jego ocenie, relatywnie mniejsze zbiory, problemy z odpowiednim zabezpieczaniem plonów do długiego przechowywania spowodowały, iż obecnie dostawy są mniejsze, co sprzyja wzrostowi cen. Jeszcze kilka tygodni temu na przeważającym obszarze kraju oferowano stawki z przedziału 1,00-1,50 zł/kg.

Jak będzie dalej wyglądać sezon dla producentów i gdzie najbardziej opłaca się sprzedawać kapustę pekińską?

- Wszystko wskazuje na to, iż dla wielu rolników sezon już się skończył. Pozostali, dysponujący warzywami dobrej jakości będą mogli liczyć na dobre tj. wysokie ceny skupu, gdyż ilość kapusty zmniejsza się systematycznie, a zapotrzebowanie rynkowe utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Możliwe są dalsze wzrosty cen. Obecnie ceny detaliczne w sieciach handlowych wynoszą przeciętnie 4,00 zł/kg. W okresach zmniejszonej podaży sprawdzają się typowo wolnorynkowe formy sprzedaży. Obecnie najwyższe ceny można dostać u pośredników oraz na rynkach hurtowych, choć tam stawki zmieniają się czasami bardzo szybko. Obecnie stali dostawcy sieci handlowych oferują nieco niższe stawki, co wynika z wolniejszych reakcji odbiorców sieciowych na zmiany cen na rynku i małej chęci do drogich zakupów – mówi dr Paweł Kraciński.

Paweł Myziak, członek zarządu Zrzeszenia Producentów Papryki RP, przyznaje, że dostępność kapusty pekińskiej wysokiej jakości jest średnia. Pojawia się problem z tipburn oraz kwestia kupienia i dostarczania tzw. ‘kapusty czystej’ bez pozostałości.

- Ceny kapusty pekińskiej na ten moment są porównywalne z poprzednimi latami. Gorzej jest z kapustą głowiastą białą, cena była tragiczna dla producentów -do sieci handlowej na poziomie 60-70 gr, po odjęciu opakowania i transportu, rolnik dostaje 50 gr/kg, a przez długi czas dostawał 35 gr/kg. Z kapustnymi będziemy mieli problem ze względu na bardziej ciepłe lata, a tym samym większe zagrożenie ze strony szkodników i mniejsze możliwości ochrony z powodu wycofywania środków ochrony roślin. Dotychczasowe ceny kapusty głowiastej białej nie dają nadziei, że w przyszłym roku będzie więcej tego produktu – mówi Paweł Myziak.