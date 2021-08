Czosnek Galicyjski: Pośrednicy nie doceniają wyjątkowości produktu

Jarosław Łojek, prezes Stowarzyszenia Czosnek Galicyjski o produkcji czosnku/ fot. sadyogrody

- Dostępność czosnku galicyjskiego w tym roku może być ograniczona, ponieważ moment zbioru był bardzo niekorzystny dla tego warzywa. Duże opady w lipcu spowodowały, że czosnek nie został zebrany w odpowiednim czasie i mogą pojawić się problemy z jakością główek – mówi serwisowi sadyogrody.pl Jarosław Łojek, prezes Stowarzyszenia Czosnek Galicyjski.

Wyjątkowość czosnku galicyjskiego

Czosnek galicyjski charakteryzuje się wysoką zawartością alliny. – Poziom tego związku jest kilka razy wyższy niż w czosnku uprawianym gdziekolwiek w innym miejscu w Polsce, czy nawet w Europie. Właściwości czosnku wiążą się z regionem i warunkami glebowymi uprawy. Nasz czosnek pochodzi z gmin Słomniki, Radziemice i Koniusza, gdzie produkcja odbywa się na specyficznym podłożu - rędzinach wapiennych. Zawartość wapnia powoduje, że czosnek w czasie uprawy i dojrzewania posiada większość zawartość tego związku biobójczego – zaznacza Jarosław Łojek.

- Na chwilę obecną czosnek galicyjski nie ma głównego odbiorcy. - Niestety pośrednicy, którzy sprzedają ten produkt ciągle nie doceniają jego wyjątkowości i próbują go pozycjonować z normalnym czosnkiem, co wiąże się z nieproporcjonalnym poziomem cen – dodaje.

Trudności w produkcji czosnku galicyjskiego

- Najwięcej problemów przysparza obieranie czosnku. Nie sama uprawa, ale fakt, że czosnek trzeba wziąć do ręki ściągnąć łuski i przygotować go do sprzedaży. Do etapu obierania wszystkie prace można zmechanizować, ale w przypadku z czosnku galicyjskiego z unijnym oznaczeniem ChOG trzeba wyłączyć pewne etapy mechanizacji, aby spełnić wszystkie wymagane kryteria – mówi.



Stowarzyszenia Czosnek Galicyjski zrzesza obecnie prawie 100 członków. Każda faza produkcji czosnku (począwszy od wysadzenia ząbków, poprzez uprawę, a kończąc na dystrybucji) jest kontrolowana, aby zapewnić wysoką jakość produktu. W stowarzyszeniu czosnek uprawiany jest na powierzchni ok 150 ha.

Czosnek galicyjski w 2018 r. uzyskał unijny znak jakości Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG). Certyfikacji poddaje się w tej chwili 5 członków stowarzyszenia.

