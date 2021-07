Skąd się bierze pietruszkowe szaleństwo cen? - wywiad z prezesem Kalgrup

Co decyduje o wahaniach cenowych pietruszki?/ fot. shutterstock

Główną przyczyną zwyżek cen jest mała podaż pietruszki dobrej jakości w okresie kwiecień-maj. Pietruszkę trudno jest przechować, jej jakość przechowalnicza bardzo zależy od pogody - mówi w wywiadzie dla sadyogrody.pl Jan Długosz, prezes Grupy Producentów Warzyw Kalgrup ze Steniatyna-Kolonii, pow. tomaszowski woj. lubelskie.

W sezonie 2021 wróciło pietruszkowe szaleństwo cen

W rolnictwie opłacalność jest tak niska, że wszystko co się robi trzeba robić bardzo dobrze żeby uzyskać dużą wydajność

Dwa lata temu pietruszka była “droga jak szparagi”, rok temu “tania jak barszcz”, w tym roku znów jest droga. Co decyduje o takich wahaniach cenowych?

W tym roku ona też była tania do początków kwietnia, na rynku hurtowym kosztowała ok. 2,50 zł. Dopiero później cena “wystrzeliła w górę”. Wiadomo, że ceny reguluje podaż i popyt - widocznie pietruszki dobrej jakości było już mało na rynku, dlatego zdrożała.

Główną przyczyną zwyżek cen jest mała podaż pietruszki dobrej jakości w okresie kwiecień-maj. Pietruszkę trudno jest przechować, jej jakość przechowalnicza bardzo zależy od pogody, a jesień była mokra, wody było za dużo, co poskutkowało tym, że pietruszki było mniej i była ogólnie słabej jakości.

Generalnie nie można biznesu w gospodarstwie opierać na cenach z poprzedniego roku, trzeba rok w rok robić swoje, jak najlepiej. W przedziale iluś tam lat wychodzimy na swoje.

Uprawa pietruszki

Stosujecie tylko siew wiosenny, przed zimą nie siejecie?

Z siewu zimowego pietruszka wcześniej wyjdzie, trzeba by ją we wrześniu okopać, przechować w chłodni, a taka wcześnie wykopana pietruszka w ogóle nie przechowuje się dobrze; nie mówiąc już o tym, że prąd jest bardzo drogi.

W książkach piszą, że pietruszkę dobrze jest siać w maju, ale my wiemy, że maj jest ryzykowny, bo wschody mogą być niezbyt dobre - zaczynają się wiatry, temperatura wzrasta, ziemia się zaskorupia. Dlatego siejemy w kwietniu, zbieramy w październiku.

Nie ma na te wahania cenowe wpływu zakładanie upraw gdy pietruszka jest droga i likwidowanie, gdy jest tania?

Zdarzają się takie przypadki, słyszałem o tym, ale ci, którzy uprawiają pietruszkę od lat nie wpływają na to. Jesienią nie było dużo dobrej pietruszki - jeśli w normalnym roku ładujemy do skrzyń 600 kg a odsortu było 150 kg, to w zeszłym roku zostawała nam połowa albo i nie. Wszystko zależy od warunków glebowych - np. w okolicach Jędrzejowa na glebach wapiennych pietruszka wychodzi bardzo dobrze, u nas pola znajdują się na pofałdowanym terenie, w dołkach gromadziła się woda, często z hektara uprawy zostawało 50 arów.

Rolnictwo to nie jest fabryka gwoździ, tu wiele zależy od czynników na które nie ma się wpływu.

Jaki macie średnioroczny tonaż pietruszki?

Przechowywaliśmy w ostatnim sezonie ok. 4000 ton, z czego 2 tys. sprzedaliśmy, a 2 tys. nie nadawało się do sprzedaży. Zupę można było z tego zrobić, ale klient jest wymagający, chce, żeby pietruszka była biała, nie ordzawiona.

Uprawa pietruszki jest uprawą wymagającą?

Wie pan, w rolnictwie opłacalność jest tak niska, że wszystko co się robi trzeba robić bardzo dobrze żeby uzyskać dużą wydajność. Koszty pracy ludzkiej, energii, paliwa, nawozów są tak drogie, że trzeba mieć optymalny plon, bo inaczej się do tego dokłada. Decydującym czynnikiem jest ziemia, bogata w próchnicę; ważny jest płodozmian, ważne są poplony, ale to wszystko idzie opanować; trudno jest kontrolować wschody pietruszki i jej przechowywanie.

Pietruszka a pasternak

Gdzie sprzedajecie pietruszkę - na giełdzie, do marketów, czy może do przetwórni? Czy jest duży popyt na pietruszkę? Co z konkurencją ze strony pasternaku, którego zwykły Kowalski nie odróżni od pietruszki? Jak odróżnić korzeń pietruszki od korzenia pasternaku?

Sprzedajemy do marketów, mamy stałe zobowiązania. Ale w tym roku ze względu na jakość skończyliśmy dostawy pietruszki już w kwietniu.

Do przetwórni coś tam sprzedaliśmy, ale to jest niewielki rynek, częściej kupowany jest właśnie pasternak, którego rzeczywiście z wyglądu trudno jest odróżnić od pietruszki. Te warzywa różnią się smakiem, ale teraz mało kto potrafi gotować bez wzmacniaczy smaku, więc nie wyczuje różnicy.

My dużą część pietruszki sprzedajemy do Czech, tam nie oszukują klienta. Zresztą większa część naszej produkcji trafia za granicę: u nas rynek jest dziwny, handlowcy próbują kupić jak najtaniej i wolą towar gorszej jakości i tani niż lepszy i droższy. Oczywiście swoją marżę narzucają, cebulę kupują po 80 groszy a sprzedają po 4 zł. To skandaliczne. Marże powinny być narzucone administracyjnie, bo nie ma wolnego rynku tam, gdzie stoi market, bo on jest monopolistą na swoim terenie. Ale mamy jedną polską sieć, nie będę mówił jaką, z którą dobrze nam się współpracuje.

Dziękuję za rozmowę!

