Pomidory gruntowe dla przetwórstwa - wyzwania przed plantatorami

Sezon 2020 był trudny w produkcji pomidora gruntowego/ fot. shutterstock

Sezon 2020 był trudny w produkcji pomidora gruntowego. Zimna wiosna oraz deszczowe lato w wielu rejonach uniemożliwiły uzyskanie dobrych plonów. Zmartwieniem plantatorów jest nie tylko nieprzewidywalna pogoda, ale i niepewność w związku z nową polityką środowiskową UE. Wpływ założeń Zielonego Ładu na polską produkcję pomidora do przemysłu był przedmiotem dyskusji w trakcie Krajowej Agro Akademii Pomidorowe zorganizowanej przez firmę BASF i Nunhems.

Trudny sezon dla producentów pomidora gruntowego

Witold Szpurka, prezes SGP w Pudliszkach przekazał, że dla producentów z południowo-zachodniej części Wielkopolski pogoda w ubiegłym roku była dość łaskawa. - Praktycznie we wszystkich warzywach gruntowych, którymi się zajmujemy, a przede wszystkim w przypadku pomidora, groszku zielonego, kukurydzy, nie mieliśmy takich problemów, które spotkały producentów na ścianie wschodniej czy w Centralnej Polsce, mam na myśli niskie temperatury w okresie siewu i sadzenia oraz ulewne deszcze latem. Dla nas pogoda na tyle była łaskawa, że udało się uzyskać przyzwoity ilościowo plon z hektara. Praktycznie do końca października pogoda pozwalała na mechaniczny zbiór pomidora. Zakładamy, że sezon 2020 był jednym z lepszych na naszym terenie – mówił.

Mniej optymistycznie sezon podsumował Cezary Sakowski, producent pomidorów gruntowych reprezentujący gm. Dobrzyń (woj. kujawsko-pomorskie). - Zaczęliśmy od niełatwej wiosny. Chłodnej i wyjątkowo suchej. Sadzenie dopiero rozpoczęliśmy po 20 maja, termin dość późny dla pomidorów w naszym rejonie. W poprzednich latach nasadzenia ruszały dużo wcześniej. Dalsza część sezonu minęła także pod znakiem niekorzystnej pogody, przede wszystkim ulewnych deszczy w czerwcu. W efekcie doszło do zastoisk wodnych i problemów z wjazdem w pole, co odbiło się na ochronie pomidora. Część naszych plantacji mocno ucierpiała przez choroby. Ubiegły rok niewątpliwie zaliczamy do trudnych – komentował Cezary Sakowski.

Sezonu 2020 do udanych nie zaliczają także producenci pomidora gruntowego z Milejowa. - Na samym początku wiosną wystąpiły u nas przymrozki które, zniszczyły bardzo dużą część nasadzeń pomidorów gruntowych. Plantatorzy musieli sadzić plantacje po raz drugi, czyli na starcie ponieśli podwójne koszty. Poza tym później upalne i burzowe lato też nie było korzystne dla upraw pomidora. W przypadku truskawki rok 2020 nie był za dobry, ale skupiliśmy sporą ilość owoców – ocenia Urszula Stefańczuk, wiceprezes ZPOiW.

Jan Tracz, prezes ZPOiW w Milejowie przyznał, że nie pamięta tak trudnego roku w działalności grupy od 2004 roku. - Przetrwaliśmy, ale część rolników poniosła duże straty. Uprawa pomidorów jest wyjątkowo droga i pracochłonna – dodał.

Plantatorzy z okolic Łowicza również zmagali się z niekorzystną pogodą. Cezary Olejniczak, ZPOiW w Łowiczu, producent pomidorów gruntowych przekazał, że ze względu na chłodną wiosnę i chłodny maj, podobnie jak na Kujawach, część plantacji pomidora była dosadzana. W późniejszym okresie część plantatorów borykała się z suszą. Zrzeszenie Plantatorów Owoców i Warzyw działa w Łowiczu, ale też swoim zasięgiem obejmuje plantatorów ziemi łęczyckiej. W ubiegłym roku producentom pomidora gruntowego nie udało nam się osiągnął wszystkich założeń produkcyjnych.

Wyzwania w produkcji pomidorów

Niepokój plantatorów wzbudzają założenia nowego Europejskiego Zielonego Ładu –zredukowanie stosowania nawozów i środków ochrony roślin, ale także inne działania nakierowane na produkcję ekologiczną.

Witold Szpurka, prezes SGP w Pudliszkach zwrócił uwagę, że gdy Polska przystępowała do UE, bardzo duży nacisk kładziono na rozwój gospodarstw i podnoszenie efektywności, na uzyskiwanie wyższych plonów. Dzisiaj z uprawy można uzyskać spokojnie około 10 ton z ha. Dzięki poczynionym inwestycjom w produkcję i zmianę modelu prowadzenia gospodarstw.