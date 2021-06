Polacy są ekspertami w uprawie pieczarek (wywiad)

Polskie pieczarki wyróżniają się doskonałą jakością i niższą ceną; fot. shutterstock.com

Europejczycy są świadomi tego, że w uprawie pieczarek jesteśmy ekspertami, a nasze produkty wyróżniają się doskonałą jakością i niższą ceną - mówi w wywiadzie dla www.sadyogrody.pl, Krystian Sopiński, właściciel firmy Sopińscy uprawa pieczarek.

Eksport pieczarek z Polski ma wysoką wartość i wzrasta - co decyduje o wyborze polskich pieczarek przez zagranicznych konsumentów?

Europejczycy są świadomi tego, że w uprawie pieczarek jesteśmy ekspertami, a nasze produkty wyróżniają się doskonałą jakością. Klienci wybierają polski grzyb również ze względu na niższą cenę od grzybów uprawianych w innych krajach starego kontynentu gdzie koszty produkcji są znacznie wyższe.

Do których krajów trafiają grzyby z firmy Sopińscy? Czy Brexit ma jakieś znaczenie dla państwa firmy?

Nasze pieczarki trafiają na stoły niemal całej Europy od Wielkiej Brytanii po Kazachstan. Brexit na początku roku spowodował minimalnie zawahania na rynku, ale wszystko wróciło do normy w szybkim czasie. Nie taki wilk straszny jak go malują. To co się dla nas zmieniło to większa ilość dokumentów do przygotowania i wzrost kosztów administracyjnych.

Czy sprzedajecie pieczarki na rynek krajowy? Polacy uwielbiają grzyby, ale pieczarki nie bardzo, prawda?

Niewielki procent naszych produktów trafia na rynek krajowy. W Polsce kultura jedzenia pieczarek ciągle się rozwija jednak daleko nam jeszcze do krajów zachodnich takich jak np. Wielka Brytania. Wśród polskiego społeczeństwa panuje nadal przeświadczenie, że pieczarki są bezwartościowe. A prawdą jest, że są bardzo dobrym źródłem witamin z grupy B zawierają kwas foliowy i kobalaminę, cennymi związkami bioaktywnymi w pieczarkach są lektyny, które działają przeciwnowotworowo i wiele wiele innych.

Rynek jest bardzo rozwojowy, wzrasta popyt na pieczarki przetworzone - czy planujecie zwiększać powierzchnię upraw, inwestować w nowe technologie?

Nieprzerwanie poszukujemy nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań, które pomogą nam ograniczyć koszty produkty i zwiększyć wydajność. W tym roku planujemy również zwiększyć powierzchnię upraw o około 23%.

Pandemia miała negatywny wpływ na przepływ towarów pomiędzy państwami - czy wpłynęła również na funkcjonowanie firmy?

Pandemia Covid 19 postawiła nas przed wieloma wyzwaniami, zaczynając od utrudnionej sprzedaży, przez organizację pracy po pozyskanie nowych pracowników. Jednak udało nam się wypracować rozwiązania, dzięki którym nadal prężnie działamy.

Co jest obecnie największym wyzwaniem dla producentów pieczarki w Polsce? Czy te wyzwania są wspólne dla całej Europy?

Moim zdaniem największym wyzwaniem dla producentów pieczarki na rynek świeży jest utrzymanie zatrudnienia, zminimalizowanie rotacji pracowników oraz nieprzerwane poszukiwanie rozwiązań optymalizujących produkcję - te wyzwania są wspólne do producentów zarówno w Polsce jak i w krajach Europy Zachodniej.

Dziękuję za rozmowę.

