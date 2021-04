Podlaskie: Porejestrowe doświadczenia z uprawą fioletowych ziemniaków

Na Podlasiu sadzą fioletowe ziemniaki/ fot. pixabay

Czy fioletowe ziemniaki zyskają uznanie wśród konsumentów? Czas pokaże, tymczasem doświadczenia z uprawą takich właśnie ziemniaków rozpoczęli - jako jedyni w kraju - specjaliści ze Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie na Podlasiu.





Odmiana Provita – bo o niej mowa - została wpisana do Krajowego Rejestru Odmian w styczniu tego roku. To pierwsza polska odmiana ziemniaka o fioletowym miąższu, zgłoszona przez Hodowlę Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. - Grupa IHAR.

Porejestrowe doświadczenia z uprawą fioletowych ziemniaków rozpoczęli właśnie – jako jedyni w kraju - specjaliści ze Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie na Podlasiu. To jeden z lepszych terenów do uprawy tego warzywa.

- Jest to odmiana wczesna, powinna dojrzewać po 80 dniach od posadzenia. Nadaje się na sałatki, na frytki, na chipsy i jako po prostu dodatek do drugiego dania. Wydaje się, że powinna być bardziej odporna na żerowanie stonki ziemniaczanej i zarazę ziemniaczaną, aczkolwiek to będziemy mogli ocenić dopiero po sezonie wegetacyjnym – mówi dla serwisu Podlaskie24 dr inż. Bronisław Puczel, dyrektor SDOO w Krzyżewie.

Więcej w serwisie farmer.pl