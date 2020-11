Pandemia nie pozostaje bez wpływu na rynek pieczarek (wywiad)

Wprowadzone obostrzenia, szczególnie w Wielkiej Brytanii mocno utrudniają obrót pieczarkami/ fot. shutterstock

- Obecnie eksport pieczarek w opakowaniach detalicznych idzie w miarę dobrze. Udało nam się utrzymać stałe rynki, ale w pewnych okresach, głównie wiosną na początku pandemii realizowaliśmy mniej wysyłek. Ceny pieczarek pozostały raczej bez zmian – mówi w rozmowie z sadyogrody.pl Krystian Szudyga, prezes Stowarzyszenia Branży Grzybów Uprawnych.





Jak kryzys wywołany pandemią wpływa na producentów grzybów i cały sektor?

Pandemia koronawirusa ma wpływ negatywny. Wprawdzie nasza branża jest stosunkowo odporna na takie wstrząsy. Poradziliśmy sobie z rosyjskim embargiem. 75 proc. pieczarek produkowanych w Polsce wyjeżdża za granice. Jesteśmy krajem absolutnie uzależnionym od eksportu. Po wprowadzeniu embarga przez Rosję straciliśmy bardzo ważny rynek zbytu. Wysyłaliśmy tam 50 tys. ton pieczarek. To jest połowa produkcji Włoch czy Hiszpanii.

Jak wyglądała dynamika sprzedaży grzybów wiosną a jak przebiega handel obecnie?

Sytuacja od wiosny jest bardzo poważna. Szczególnie na samym początku pandemii panowała duża niepewność. Tym bardziej, że w poszczególnych krajach, gdzie wysyłaliśmy zwykle duże ilości pieczarek, czyli w Niemczech, Francji, we Włoszech i Wielkiej Brytanii wprowadzono lockdown. Zamknięte zostały szkoły, restauracje, hotele. Ucierpiała HoReCa a to oznaczało problemy również dla nas. Co roku mieliśmy przyrost w eksporcie pieczarek. W tym roku w związku z pandemią wysyłamy mniejsze ilości grzybów za granicę. Wprowadzone obostrzenia, szczególnie w Wielkiej Brytanii mocno utrudniają obrót pieczarkami.

Na samym początku pandemii producenci ograniczyli produkcję podłoża. Po trzech tygodniach było znacznie mniej pieczarek w handlu. Nie chcemy powtarzać już tego wariantu. W tej chwili produkcja podłoża przebiega w miarę normalnie.

Obecnie eksport pieczarek w opakowaniach detalicznych idzie dobrze. Udało nam się utrzymać stałe rynki, ale w pewnych okresach – głównie wiosną na początku pandemii realizowaliśmy mniej wysyłek. Ceny pieczarek pozostały raczej bez zmian.

Co stanowi obecnie największe wyzwanie dla producentów grzybów uprawnych?

Niepewność jutra. Pandemia spowodowała dużą niestabilność w handlu. Mamy zamówienie na pięć samochodów, a nagle okazuje się, że odbiorca chce dwa. Wprowadzone obostrzenia, mocno utrudniają obrót pieczarkami. Do świąt wiemy, że sprzedamy nasze pieczarki, ale później jest ‘martwy okres’. Kiedyś wysyłaliśmy w tym czasie pieczarki do Rosji. Ten świąteczny okres handlu przedłużał się. Teraz pozostaje duża niepewność.

Pieczarki uprawia się cały rok. W naszej branży nie ma sezonowości. Produkcja jest bardzo pracochłonna, co oznacza, że potrzebni są ludzi. W tym roku wielkim wyzwaniem było pozyskanie pracowników do zbioru pieczarek. W całym sektorze ogrodniczym zatrudniamy przecież pracowników ze wschodniej granicy. Obecnie sytuacja powoli normuje się.

Po jakie grzyby obecnie najchętniej sięgają Polacy?

W uprawie i sprzedaży w dalszym ciągu przeważa pieczarka biała. Na rynku krajowym powoli udaje się nam wdrożyć pieczarkę brunatną. W eksporcie stanowi ona już bardzo znacząca pozycję, głównie przy wysyłkach do Niemiec. Przynajmniej 30 proc. musi być tej brązowej pieczarki. W przypadku boczniaka mamy szeroką ofertę, dysponujemy różnymi odmianami. Producenci bardzo dobrze radzą sobie z uprawą boczniaka.

Mamy też grupę grzybów tzw. egzotycznych, najczęściej pochodzą one z importu z Korei czy Chin. Uprawa grzybów egzotycznych jest skomplikowana a ceny w sklepach dość wysokie. Wprowadzanie na rynek produktu z drugiego końca świata niesie ze sobą pewne koszty.

Ten rok był także dość dobry pod względem dostępności naszych grzybów leśnych.

Na jakie działania stawia Stowarzyszenie, aby zwiększyć popularność grzybów?

Jako Stowarzyszenie Branży Grzybów Uprawnych uczestniczymy w działaniach zainicjowanych przez Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw. Naszym wspólnym celem jest wzrost spożycia owoców, warzyw, grzybów i przetworów. Ostatnio ruszyła akcja obilbordowania środków transportu – naszych samochodów dostawczych.

Wszelkie kampanie powodują, że spożycie grzybów rośnie. Widać to także po akcjach promocyjnych supermarketów. W czasie promocji sprzedaż grzybów wzrasta nawet 3-5 krotnie.

Dziękuję za rozmowę!

Chcesz sprzedać/ kupić grzyby uprawne lub inne płody rolne? Zachęcamy do korzystania z naszego nowego serwisu Giełda Rolna!