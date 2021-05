Moc Polskich Warzyw - rusza druga edycja kampanii promocyjnej

Producenci polskich warzyw kontynuują działania promocyjne; fot. mat.pras.

Producenci polskich warzyw kontynuują działania promocyjne w ramach kolejnej odsłony projektu "Moc Polskich Warzyw", którego celem jest edukacja konsumentów na temat różnorodności polskich warzyw, ich właściwości zdrowotnych i odżywczych oraz roli w codziennej diecie.

Kampania jest organizowana dzięki wsparciu ze środków finansowych Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.

Promocja warzyw uprawianych w Polsce

Kampania „Moc Polskich Warzyw” realizowana w latach 2020-2021 to pierwszy w historii projekt promujący wszystkie grupy warzyw uprawianych w Polsce. W inauguracyjnej edycji zrealizowano m.in. szeroko zakrojoną kampanię digitalową z udziałem influencerów i blogerów, emisję spotów promocyjnych w stacjach radiowych i programy telewizyjne. Powstało kilkanaście filmów promocyjnych i kulinarnych, a na polskie ulice wyjechały samochody dostawcze oznakowanych logotypami kampanii. W prasie i w serwisach internetowych opublikowano ponad 100 artykułów na temat kampanii, a działania w social mediach sprawiły, że treści dotarły do przeszło 1,5 miliona konsumentów.

Wzrost zaufania do polskich warzyw

Druga odsłona kampanii „Moc Polskich Warzyw”, będzie ponownie ukierunkowana na działania informacyjne mające na celu wzrost zaufania do polskich warzyw i ich lokalnych producentów.

W dalszym ciągu Polacy jedzą zbyt mało warzyw. Powinny one stanowić minimum połowę każdego posiłku. Mamy nadzieję, że ostatnie wydarzenia wpłyną na zwiększone zainteresowaniem zbilansowaną dietą i jej wpływem na nasze zdrowie i odporność. Dzięki „Mocy polskich Warzyw” możemy pokazać konsumentom korzyści płynące z wybierania polskich warzyw. Szczególnie chcemy zachęcić do korzystania z sezonu na poszczególne grupy warzyw – są one wtedy nie tylko najsmaczniejsze, ale również najtańsze. Udowodnimy też, że Polscy plantatorzy to najwyższej klasy specjaliści w dziedzinie uprawy warzyw, którzy łącząc tradycję z nowoczesnymi technologiami. Przez cały rok ciężko pracują, aby na nasze stoły trafiały warzywa najwyższej jakości: smaczne, piękne, bezpieczne, pełne witamin i składników odżywczych – mówi Mirosław Łuska, Prezes Zrzeszenia Producentów Papryki Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach drugiej edycji kampanii będą realizowane działania, mające na celu dotarcie do jeszcze szerszej grupy konsumentów. Powstanie m.in. strona internetowa, będąca swoistym kompendium wiedzy o polskich warzywach, cykl krótkich filmów dokumentalnych oraz spoty reklamowe.

Będziemy kontynuować działania, które przyniosły świetne rezultaty w pierwszej edycji kampanii, takie jak współpraca z blogerami, budowanie społeczności w social mediach czy emisje spotów radiowych. Bardzo cieszymy się, że powstaje strona internetowa, która będzie pierwszym tego typu serwisem w Europie. Mamy nadzieję, że sytuacja epidemiczna będzie ulegać poprawie, bo zaplanowaliśmy kilka wydarzeń stacjonarnych, na których chcielibyśmy wreszcie spotkać się bezpośrednio z konsumentami, aby zachęcać ich do codziennego spożywania polskich warzyw. Trzymajmy zatem kciuki za powrót do normalności. – dodaje Mirosław Łuska.

O projekcie Moc Polskich Warzyw

„Moc Polskich Warzyw” to kampania, która powstała z inicjatywy Zrzeszenia Producentów Papryki Rzeczypospolitej Polskiej. Obok ZPPRP, które koordynuje program, udział w kampanii biorą: Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw, Stowarzyszenie Producentów Pomidorów i Ogórków pod Osłonami, Stowarzyszenie Malinowy Król, Stowarzyszenie Branży Grzybów Uprawnych oraz Stowarzyszenie Czosnek Galicyjski.