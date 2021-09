Jak zrobić biznes na cebuli i sprzedać plony w internecie?

Cebula jest bardzo charakterystycznym produktem, bo bywało, że przez 4 lata można było nic nie zarobić a nawet dołożyć do produkcji, a 5. rok rekompensował wszystkie te lata / fot. shutterstock

- Cebula jest bardzo charakterystycznym produktem, bo bywało, że przez 4 lata można było nic nie zarobić a nawet dołożyć do produkcji, a 5. rok rekompensował wszystkie te lata – mówi w rozmowie z sadyogrody.pl, Krzysztof Czub z miejscowości Januszewice, gm. Granowo, pow. grodziski, wielkopolskie.

Zamieścił Pan ogłoszenie o sprzedaży cebuli na portalu gieldarolna.pl. Od dawna sprzedaje Pan swoje produkty przez internet? Jak dowiedział się Pan o naszej Giełdzie Rolnej?

Pierwsze ogłoszenie zamieściłem w internecie w zeszłym roku, i to też była cebula; generalnie mam uprawy na kontrakcie i tylko cebulę sprzedaję na wolnym rynku, więc sprzedałem ją przez internet w zeszłym roku i w tym była powtórka.

O Giełdzie Rolnej dowiedziałem się prawdopodobnie na jakiejś konferencji „Farmera”; ale możliwe, że przeczytałem na www.farmer.pl, albo w miesięczniku, bo ja prenumeruję „Farmera”.

Gdzie poza tym sprzedaje Pan cebulę?

Mam jednego stałego odbiorcę, ale on nigdy nie jest w stanie odebrać całej ilości, więc zawsze szukam dodatkowych kupców przez internet: to jest najwygodniejsza forma, bo wstawiam ogłoszenie i krótko po tym telefon „się urywa”, bo zainteresowanie jest.

Czy tym razem również udało się Panu sprzedać cebulę, i czy może zapytał Pan klienta, skąd się dowiedział o pańskiej ofercie?

Ten klient, któremu sprzedałem cebulę, akurat powiedział, że dzwoni z www.gieldarolna.pl ; kupił tyle, ile wystawiłem – 70 ton.

Uprawa cebuli

Ile ton cebuli Pan produkuje rocznie? Na jakim areale?

Zależy jak wyjdzie z plantacji, ale w granicach 300 ton. Na cebulę przeznaczam przeważnie 8,5 hektara.

To jedyna uprawa, czy jest coś jeszcze?

Nie, mam jeszcze marchew jadalną z przeznaczeniem na susz, do tego zboża i buraki.

Czyli trochę hektarów Pan ma…

Łącznie prawie 90.

Jeśli chodzi o cebulę, uprawia Pan tylko Dormo, czy również inne odmiany? Dlaczego Dormo?

W zeszłym roku miałem dwie odmiany, bo próbowałem jeszcze Centro, ale ostatecznie zostałem przy Dormo. Po pierwsze - mam przechowalnię do cebuli, na płasko z tunelami powietrznymi; mogę przechowywać cebulę w pryzmach 5.metrowych, a ta odmiana pięknie nadaje się do przechowania, bo jest to odmiana twarda. Chociaż ja jeszcze nie przechowywałem długo, bo sceptycznie podchodzę do przechowywania, wolę sprzedać wcześniej gdy cena jest możliwie atrakcyjna. Tym bardziej, że gdy człowiek ciężko pracuje to chciałby sprzedać towar który produkuje w sezonie, a zimą odpocząć.

Po drugie, ta cebula ma bardzo ładną złotą łuskę, którą lubią klienci – cebulę sprzedaję w workach i w tej formie sprzedaży złota łuska jest atutem. To książkowa odmiana cebuli ze złotą łuską. I po trzecie, ta odmiana świetnie sobie radzi na glebie, którą mam.

Jaka to gleba?

Mam gleby raczej średnie i gorszej jakości, dominuje klasa IV.

Nawadnianie upraw warzyw

Ma Pan problemy z wodą?

Temat rzeka (śmiech). Teoretycznie mam możliwość deszczowania wszystkich upraw, ale w tym roku na cebuli wystąpił problem. Już 3 lata temu rozmawiałem z Wodami Polskimi o możliwości przekopania kanału z pobliskiego jeziora z którego pobieram wodę, bo jezioro i kanał stopniowo się osuszał. Byli na kontroli, stwierdzili, że jest potrzeba przekopania kanału. Poprosiłem, żeby mi to dali na piśmie, żebym nie miał problemów; finał był taki, że w maju, kiedy byłem już po siewie cebuli dostałem odpowiedź odmowną, w związku z czym cebulę mam nie deszczowaną, i mniejszą niż zwykle: zazwyczaj był to kaliber w granicach 6-7, w tym roku jest niecałe 5.

Zdziwił mnie Pan, bo dużo się mówi o wspieraniu rolników którzy chcą nawadniać swoje plantacje...

Ja się z tym czuję bardzo źle potraktowany, bo było mówione, że jak najbardziej będę mógł to zrobić, a w końcu dostałem z Wód Polskich w Kościanie pismo odmowne i to po jakim czasie…

Jakoś to wytłumaczyli?

W ich ocenie poziom wód w pobliskim jeziorze jest w stanie dobrym, a prawda jest taka, że najstarsi mieszkańcy nie pamiętają, żeby wody było tak mało, jak teraz. Pytanie, na ile jest presja na Wody Polskie, żeby rolnikom ograniczać pobór wody, bo wód powierzchniowych w naszym kraju jest mało w ogóle, a plantacji jest coraz więcej i coraz większe jest zapotrzebowanie na wodę; w mojej ocenie obecnie bez deszczowania nie ma mowy o rentowności upraw warzyw.

Europejski Zielony Ład a uprawa warzyw

Ta rentowność jest zagrożona dodatkowo przez ograniczenia w stosowaniu środków ochrony roślin narzucanych przez Europejski Zielony Ład – co Pan o tym myśli?

My już jesteśmy bardzo mocno ograniczani w stosowaniu substancji czynnych, kiedyś było większe pole manewru; dziś nie mamy takiej możliwości, co zwiększa ryzyko uodparniania się choćby chwastów na te środki. Uważam, że narzucany nam wymóg ograniczenia stosowania śor o 50% jest mocno niesprawiedliwy w sytuacji, gdy stosujemy ich dużo mniej niż w Europie Zachodniej, bo rolnicy tam ograniczając stosowanie środków o połowę będą mogli ich stosować więcej niż my teraz.

Jestem zwolennikiem produkcji bardziej eko, teoretycznie nie mam nic przeciwko, ale jeśli zostaną zachowane jakieś zdrowe zasady i straty poniesione z tego tytułu przez rolników zostaną im zrekompensowane.

Próbuje Pan już jakoś przystosować się do tych zmian, rozgląda się na przykład za maszynami do mechanicznego usuwania chwastów?

Tak, jak najbardziej - sam fakt ograniczania substancji czynnych to wymusza. Uważam, że to jest warte uwagi, ale temat mechanicznej ochrony nie jest łatwy, bo o ile w uprawach rzędowych możemy stosować klasyczne pielniki, i mamy to w Polsce już fajnie opracowane, o tyle w uprawach nierzędowych typu zboża jest to trudne. Jak stosować, kiedy, jak często, w jakich warunkach? Jest wiele zmiennych, trzeba się tego nauczyć; jest potrzeba wizytacji u rolników, którzy to już stosują, artykułów w fachowej prasie. Wolałbym się tego nauczyć najpierw teoretycznie, niż na własnych błędach.

Opłacalność produkcji cebuli w Polsce

Polska jest piątym co do wielkości w UE producentem cebuli. Ma Pan dużą konkurencję na rynku. Co Pan sądzi o opłacalności uprawy cebuli?

Cebula jest bardzo charakterystycznym produktem, bo bywało, że przez 4 lata można było nic nie zarobić a nawet dołożyć do produkcji, a 5. rok rekompensował wszystkie te lata. Pamiętam, jak moi rodzice potrafili sprzedawać cebulę luzem po 1 zł, a bywało, że sprzedawali po 7 groszy. Ja na szczęście nie miałem jeszcze takiej sytuacji, ale z cebulą jest tak, że wielu rolników widząc dobrą cenę na cebulę decyduje się zasiać ją, choć wcześniej nie siali. Robi się nadwyżka na rynku, do tego jest intensywny import i cena drastycznie spada.

Ja staram się, by powierzchnia uprawy była w każdym roku podobna. W zeszłym roku zrobiłem nawet fajny biznes na cebuli, w tym roku niestety z powodu braku deszczowania dołożę do niej, mimo że cena jest dosyć atrakcyjna. Generalnie uważam, że „ma to ręce i nogi” pod warunkiem, że nie ma tych wahań rynkowych.

Dziękuję za rozmowę.

