Citronex: Trzeba inwestować, aby później szukać oszczędności (wywiad)

- Rozwiązania, na które decydujemy się w naszym biznesie, czyli lampy LED i kurtyny zamykające światło, to pomysły, które uważam obecnie za najciekawsze na rynku produkcji warzyw pod osłonami - mówi w rozmowie z www.sadyogrody.pl, Rafał Zarzecki, prezes grupy Citronex oraz inicjator stowarzyszenia "Malinowy Król".

Obecnie produkcja Citroneksu obejmuje 47ha szklarni w Siechnicach i 10ha w Bogatyni. W Ryczywole powstaje 22-hektarowa szklarnia. Prace budowlane są już bardzo zaawansowane.

Cena prądu w Polsce jest jedną z najwyższych w Europie, co powoduje, że ciężko konkurować na wielu rynkach zagranicznych, gdzie mimo nieznacznie wyższych wynagrodzeń finalny koszt produkcji jest niższy niż w kraju. Dlatego obecnie największym wyzwaniem kształtującym trendy jest energochłonność procesu.

Kiedy rozmawialiśmy dwa lata temu twierdził Pan, że Tomimaru Muchoo jest odmianą pomidora najbardziej lubianą przez Polaków, i jednocześnie najbardziej nierozpoznawalną, bo nikt nie czyta etykiet, dlatego powstało stowarzyszenie “Malinowy Król”, którego liderem jest Citronex - aby odmiana stała się znana, a inne malinowe przestały ją udawać. W jakim stopniu udało się osiągnąć te cele?

Konsumenci w Polsce wciąż cenią pomidory malinowe odmiany Tomimaru Muchoo ze względu na ich wysokie walory smakowe. Stowarzyszenie, które powstało, zrzeszyło największych polskich producentów, jednakże nie udało nam się na tą chwilę przekonać większych sieci handlowych, aby wprowadzić pomidora pod znakiem „Malinowego Króla” do masowej oferty. Na ten moment sieci preferują tą odmianę, ale pod marką własną. Inne odmiany pomidora malinowego straciły na popularności.

Może i Polacy nie słyszeli o malinowym Tomimaru, ale o Malinowym Królu słyszeli na pewno, dzięki piosence Urszuli z tekstem Marka Dutkiewicza – ta piosenka zdobyła szczyty Listy Przebojów Trójki. Pan Dutkiewicz jest, delikatnie mówiąc, zdenerwowany na to, że wykorzystujecie nazwę jego utworu bez jego zgody. To trochę dziwna sytuacja – członkowie stowarzyszenia nie skojarzyli nazwy z piosenką, a autor tekstu dopiero po dwóch latach zauważył, że w sklepach są pomidory z nazwą jego pomysłu... Jak Pan to skomentuje?

Nazwa „Malinowy Król’ nie została zastrzeżona przez pana Marka Dutkiewicza. Rzecznik patentowy zastrzegł natomiast znak graficzny dla naszego produktu. Wg naszej wiedzy słowa „malinowy” i „król” ciężko zastrzec. Te słowa budzą wiele różnych skojarzeń: „malinowy” sugeruje kolor, smak, zapach, natomiast „król” zwraca uwagę na najwyższą jakość. W wielu innych przypadkach wyrażenie „malinowy król” jest powszechnie używane np. jako nazwa popularnego ciasta.

Citronex jest liderem “Malinowego Króla” oraz, jak sami twierdzicie, największym producentem pomidorów w Polsce. Można więc śmiało założyć, że Pan, jako prezes obydwu podmiotów, o pomidorach wie wszystko. Proszę powiedzieć, które miejsce w rankingu popularności warzyw zajmują w Polsce pomidory, jaki wpływ na to mają ceny (sprzedawane pod marką Malinowy Król nie są tanie…), i czy duża dostępność pomidorów w sklepach jest powiązana z ich jakością?

Pomidory jest jednym z najlepiej sprzedających się warzyw w Polsce. Z „Narodowych badań konsumpcji warzyw i owoców” Krajowego Związku Grup Producentów przeprowadzonych przez Kantar w 2019 r. wiemy, że w sezonie aż 93% konsumentów przynajmniej raz w tygodniu jadło pomidory. To pierwsze miejsce wśród badanych warzyw. W okresie lutego i marca 2020 pomidor plasował się na 3 pozycji tego samego badania (82% respondentów spożywało go przynajmniej raz w tygodniu), a jest to okres poza głównym sezonem produkcyjnym.

W Polsce pomidor malinowy jest postrzegany jako produkt podstawowy, a odmiana malinowa spełnia pod względem smakowym i jakościowym oczekiwania klientów. Dlatego polski konsument chętnie wraca do tego produktu. Gdyby nie dobry stosunek jakości do ceny nie mielibyśmy powtarzalności sprzedaży. Za wyższą ceną stoi lepsza jakość produktu.

Jak już powiedzieliśmy, Citronex jest pomidorowym gigantem. Trudno się doliczyć hektarów waszych szklarni - ciągle coś dobudowujecie, składacie dokumentację na nowe projekty… Teraz np. inwestujecie w Ryczywole k. Kozienic. Co tam ma się zadziać i dlaczego właśnie tam? Waszym terenem działania były dotychczas zachodnie rubieże… No i czy kiedykolwiek przestaniecie budować szklarnie?

Obecnie nasza produkcja obejmuje 47ha szklarni w Siechnicach i 10ha w Bogatyni. W Ryczywole powstaje 22 hektarowa szklarnia. Prace budowlane są już bardzo zaawansowane. Pierwsze nasadzenia planujemy na początek września po zakończeniu prac na połowie inwestycji, a drugie na koniec roku. Cała instalacja w Ryczywole będzie bardzo nowoczesna, pokryta w całości kurtynami zamykającymi światło. Do produkcji będziemy używać energooszczędnych lamp LED. Zainwestowaliśmy w najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, żeby nasza produkcja była efektywna i przyjazna środowisku. Jesteśmy nastawieni na ciągły rozwój, więc nie jest to nasze ostatnie słowo.

Szklarnie budujecie zgodnie z najnowszymi trendami technologicznymi - proszę opowiedzieć, jakie to trendy i jakie są obecnie najciekawsze pomysły na produkcję warzyw pod osłonami?

Cena prądu w Polsce jest jedną z najwyższych w Europie, co powoduje, że ciężko konkurować na wielu rynkach zagranicznych, gdzie mimo nieznacznie wyższych wynagrodzeń finalny koszt produkcji jest niższy niż w kraju. Dlatego obecnie największym wyzwaniem kształtującym trendy jest energochłonność procesu. Rozwiązania, na które decydujemy się w naszym biznesie, czyli lampy LED i kurtyny, to pomysły, które uważam obecnie za najciekawsze na rynku produkcji warzyw pod osłonami. Są to wysokiej klasy rozwiązania. Citronex zdaje sobie sprawę, że żeby szukać późniejszych oszczędności w produkcji, musi poczynić adekwatne inwestycje.

Czy Polska jest wystarczającym rynkiem dla Citronexu, czy działacie również poza granicami kraju? W wywiadzie dla Acuris Capital Intelligence powiedział Pan, że planujecie ekspansję na Europę Wschodnią. Rozumiem, że z pominięciem Rosji? Gdzie sprzedajecie i zamierzacie sprzedawać swoje produkty?

Rynek polski zawsze był kluczowy dla Citronexu, natomiast cały czas nastawieni jesteśmy na rozwój, dlatego wciąż szukamy nowych rynków zbytu. Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się na otwarcie 20ha nowoczesnej szklarni w Rumunii.

Na tą chwilę nie przewidujemy ekspansji na rynki wschodnie. Interesują nas rynki zachodnie i środkowoeuropejskie. W Polsce również stoimy przed nowymi wyzwaniami, ale na ten moment nie mogę zdradzić żadnych szczegółów. Mam nadzieję, że już niedługo będziemy mogli ogłosić dalsze plany naszego rozwoju.

Dziękuję za rozmowę.

