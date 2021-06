Ceny pietruszki dochodzą do 11 zł/kg. Trend zwyżkowy będzie trwał?/ fot. shutterstock.com

-Cena kilograma pietruszki to 11 zł, ale ceny sięgają nawet12 zł za kilogram. To cztery razy tyle, co w pandemicznym 2020 roku -podaje money.pl.

- Pietruszki nie ma i na razie nie będzie - mówi w rozmowie z money.pl jeden ze sprzedawców na szczecińskim targu. - Jest tak droga, że nie znajdę na nią kupca - wyjaśnia.

Średnia cena kilograma pietruszki to 11 zł, ale maksymalne ceny sięgają także i 12 zł za kilogram. Czemy ceny są tak wysokie?

- Pietruszka była tania w ubiegłym roku, kosztując nawet 1,6 zł za kilogram, więc wielu rolników uznając za nieopłacaną, przestało ją wysiewać. W tym roku mamy mało pietruszki i wysoką cenę- wyjaśnia Maciej Kmera, ekspert z Rynku Hurtowego Bronisze

Czy możemy spodziewać się dalszych wzrostów ceny pietruszki, tak jak miało to miejsce w roku 2019, gdy ceny kilograma tego warzywa dochodziły do 20 zł ?

Chcesz kupić lub sprzedać warzywa? Dodaj ogłoszenie na gieldarolna.pl!