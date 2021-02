Bronisze: Pierwsze krajowe ogórki gruntowe z upraw dogrzewanych w cenie 29-33 zł/kg

Dostępne są tak zwane ogórki gruntowe z upraw dogrzewanych pod osłonami/ fot.pixabay.com

Obecnie na Rynku Hurtowym Bronisze z importu dostaniemy bakłażany, bataty, brokuły, cukinie, kalafiory, kalarepkę, marchew, ogórki spod osłon, paprykę, pomidory zwykłe i koktajlowe, pory, rzodkiewkę, sałaty, seler naciowy. Dostępne są także warzywa krajowe, w tym bardzo drogie ogórki gruntowe ze szklarni z upraw dogrzewanych. W jakich cenach? Zapytaliśmy o to Annę Kaszewiak z Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego.

- Obecnie na Rynku Hurtowym Bronisze warzywa z importu znacznie potaniały. Bakłażany są w cenie od 8,00 do 10,00 złotych za kilogram. Bataty kosztują od 5,85 do 7,50 zł za kilogram. Za kilogram brokułów zapłacimy od 7,00 do 8,00 złotych za kilogram. Cały czas obniża się cena cukinii. Teraz za kilogram zapłacimy od 6,00 do 9,50 zł. Jest to spadek o ponad 5 procent w stosunku do poprzedniego notowania z dnia 01.02.2021. Również kalafiory pikują w dół, obecnie za sztukę zapłacimy od 5,30 do 8,00 złotych, choć przeciętnie sztuka kosztuje 6,00 złotych - mówi Anna Kaszewiak, ekspertka ds. promocji i komunikacji z Rynku Bronisze.

Kalarepa na Broniszach kosztuje od 1,90 do 2,30 za sztukę. Za marchew z importu zapłacimy od 1,00 do 1,50, przeciętna cena kilograma to 1,25. Czosnek z importu sprzedawany jest na kilogramy, za kilogram trzeba zapłacić od 10,00 d0 13,00 złotych. Ogórki spod osłon są w cenie od 7,00 do 12 złotych. Papryka kolorowa (żółta, czerwona) kosztuje od 6,40 do 11,00 złotych za kilogram. Cena papryki zielonej przeciętnie waha się około 8,50 zł/kg.

- Pomidorki koktajlowe są w cenie od 12,00 do 15,00 złotych za kilogram, a pomidory kosztują od 3,50 do 11,00 złotych - tu cena zależna jest od kraju pochodzenia i typu pomidorów. Natomiast rzodkiewka jest w cenie od 1,60 do 2,00 złotych za pęczek. Sałaty kosztują od około 3,00 do 3,20 za główkę. Sałata karbowana kosztuje od 2,50 do 3,30 za sztukę, a masłowa od 2,80 do 3,40 za sztukę - wylicza ekspertka Rynku Bronisze.

W ofercie sprzedawców dostępne są także importowane ziemniaki młode i z ubiegłorocznych zbiorów. Ziemniaki z importu są w cenie od 0,53 zł do 0,80 zł za kilogram, przeciętna cena to 0,65 zł. Wyższą cenę notują młode ziemniaki, tu za kilogram zapłacimy od 3,25 do 3,75 zł. Za seler naciowy zapłacimy od 3,00 do 3,60 za sztukę.

- Rok temu, mianowicie 03 lutego 2020 roku za kilogram bakłażana płaciliśmy od 9,50 do 11,00 złotych. Również w ubiegłym roku w tym czasie notowaliśmy spadek cen warzyw z importu, dla bakłażana było to 23,08%. Brokuły w analogicznym czasie kosztowały od 6,00 do 7,00 złotych za kilogram, cukinia od 8,50 do 10,00 złotych za kilogram i tu był spadek o 28 procent. Za kalafiora płaciliśmy od 6,00 do 7,50 za sztukę - spadek był o 18,75 procent - zauważa Anna Kaszewiak.

Papryka czerwona i żółta kosztowała od 7,00 do 9,00 złotych. Rok temu o tej porze roku za pęczek rzodkiewki płaciliśmy od 1,25 do 1,50.

- Jeżeli chodzi o warzywa i grzyby krajowe to w tej chwili w ofercie producentów i handlowców dostępne są boczniaki w cenie od 10 do 15 złotych za kilogram, natomiast pieczarki kosztują od 6,50 do 8,00 złotych za kilogram - mówi.

- Droższe są ogórki krajowe ze szklarni, cena kilograma waha się od 11,00 do 13,00 złotych. Dostępne są też tak zwane ogórki gruntowe z upraw dogrzewanych w szklarni, za kilogram takiego ogórka musimy zapłacić od 29,00 do 33,00 złotych. Jest obecnie swego rodzaju rarytas - zauważa Kaszewiak.

- Krajowe pomidory malinowe są w cenie od 19,00 do 22,00 złotych za kilogram. Dostępne są także krajowe sałaty masłowa i karbowana, za główkę zapłacimy od 3,00 do 3,75 złotego. Ziemniaki krajowe są w cenie od 0,40 zł do 0,66 zł za kilogram. Niektóre odmiany mogą być ciut droższe, ale przeciętna cena kilograma ziemniaków nie przekracza 0,70 złotego. Kapusta biała kosztuje od 0,60 zł do 0,90 zł za kilogram, jest to spadek ceny o prawie 7 procent. Za kapustę czerwoną zapłacimy od 0,70 zł do 0,90 zł za kilogram, natomiast pekińska kosztuje od 2,00 do 3,00 złotych, a włoska od 1,80 do 2,30 zł za kilogram - mówi dla serwisu sadyogrody.pl Anna Kaszewiak, ekspertka ds. promocji i komunikacji Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego w Broniszach.

