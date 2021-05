200 ha szparagarnia znika z Dolnego Śląska. Wycofał się zagraniczny inwestor

Na Dolnym Śląsku likwidowane jest 200 ha plantacja szparaga/ fot. shutterstock

200 hektarów szparagowego pola, jest właśnie orane pod Wąsoszem (powiat górowski) na Dolnym Śląsku. Mieszkańcy nie nadążają ze zbiorami szparagów przeznaczonych do zniszczenia - informuje Głos Wielkopolski.

Firma Green River pierwsze szparagi pod Wąsoszem sadziła w 2012 roku.

Dlaczego zdecydowano się na niszczenie upraw?

Dzisiaj ta uprawa znika, ponieważ zagraniczny inwestor prowadzący interesy na Dolnym Śląsku zrezygnował. Polski przedstawiciel firmy przyznaje, że nie zbierają w tym roku szparagów, pole jest orane, bo szparagów już tu nie będzie.

- Wiemy, że ludzie przyjeżdżają zbierać szparagi na własną rękę. Jak chcą, to niech zbierają, nikt ich nie przepędza, ale my tracimy pracę - mówi w rozmowie z Głosem Wielkopolskim przedstawiciel firmy - nie wiemy co będzie dalej - dodaje.

Więcej: Głos Wielkopolski.