Zagęszczony sok jabłkowy: większy popyt szansą na wzrost sprzedaży

W kolejnych miesiącach możliwe jest przyspieszenie sprzedaży ZSJ/ fot. shutterstock

- Ceny zagęszczonego soku jabłkowego z Polski od początku sez. 2020/21 notują spadki w relacji rocznej. Według danych IHS Markit w drugim półroczu 2020 przeciętna cena zagęszczonego soku jabłkowego wyrażona w EUR zmalała o blisko 8% r/r do 1,17 EUR/kg. Spadek cen wynika przede wszystkim z wyższej podaży koncentratu w Polsce. Według GUS w 2020 krajowe zbiory jabłek zanotowały wzrost o ok. 10% r/r (do 3,4 mln t). Prognozy IERiGŻ-PIB z końca 2020 r. wskazywały natomiast na zwiększenie produkcji ZSJ w sez. 2020/21 o 24% r/r (do 280 tys. t). Taki poziom byłby o ponad 5% niższy w stosunku do średniej z ostatnich 5 sezonów – mówi Mariusz Dziwulski.

Wskazuje, że istnieje jednak szereg czynników, które działają hamująco na spadki cen koncentratu. - Należą do nich: relatywnie wysoki popyt na jabłka deserowe z uwagi na COVID-19 i prawdopodobny spadek udziału jabłek kierowanych do przetwórstwa, mający odzwierciedlenie w zdecydowanie wyższych zapasach jabłek w naszym kraju na początku 2021 r., mniejsze zbiory jabłek i produkcja soków w krajach Europy poza Polską, czy też prawdopodobnie niższa podaż soku z produkcji z sez. poprzedniego. Z danych Eurostatu wynika, że eksport zagęszczonego soku jabłkowego z Polski w sez. 2019/20 (wrz-sie) zmalał o 40% r/r (-157 tys. t) do 242 tys. t, co, przy spadku produkcji o 53% r/r (-250 tys. t) i ponad 90-proc. udziale sprzedaży eksportowej w produkcji, wskazuje na spadek wolumenu zapasów początkowych w sez. 2020/21. Zauważalny wpływ na ceny miała również sytuacja na rynkach walutowych. Osłabienie PLN względem EUR poprawiło konkurencyjność polskiego soku jabłkowego na rynkach zagranicznych – zaznacza.

- Dane handlowe dla pierwszych miesięcy sez. 2020/21 (wrzesień-październik) wskazują na wciąż relatywnie niską dynamikę polskiego eksportu zagęszczonego soku jabłkowego. W kolejnych miesiącach możliwe jest przyspieszenie sprzedaży z uwagi na wzrost krajowej produkcji oraz większy popyt w Europie oraz w USA. Czynnikiem ograniczającym może być wysoki popyt na soki NFC, utrzymujące się zapotrzebowanie na jabłka deserowe. Warto zaznaczyć, że globalna podaż jabłek do przetwórstwa może być wyższa niż w sezonie poprzednim (+1,6% r/r), choć zdecydowanie niższa niż w sez. 2018/19 (za IHS Markit). Według Amerykańskiego Departamentu ds. Rolnictwa, zbiory jabłek w Chinach w sez. 2020/21, prawdopodobnie nie zmaleją w takim stopniu jak prognozowano wcześniej. Niemniej, dane USDA wskazują, że amerykański import koncentratu soku jabłkowego w 4q20 zmalał o blisko połowę w relacji rocznej. Na dostawy z Chin wpływają niekorzystnie wysokie koszty frachtu – komentuje analityk.