W Skierniewicach otwarto Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych (galeria zdjęć)

16 listopada odbyło się uroczyste otwarcie nowoczesnego obiektu badawczo-rozwojowego Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych (CPPO) przy Instytucie Ogrodnictwa -PIB w Skierniewicach. Produkty powstałe w Centrum mają być atrakcyjne dla odbiorców zarówno pod względem jakości odżywczej, jak i funkcjonalności, co ma szansę przełożyć się na zwiększenie spożycia owoców i warzyw.

Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych (CPPO) przy Instytucie Ogrodnictwa -PIB, to nowocześnie zaprojektowany obiekt, który będzie pełnić funkcje badawczo-rozwojowe. Będą one ukierunkowane na prowadzenie badań i kreowanie innowacji w projektowaniu produktów żywnościowych na bazie owoców i warzyw z wykorzystaniem aktualnych i perspektywicznych technologii gwarantujących wysoką jakość i bezpieczeństwo.

Otwarcie obiektu Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych w Skierniewicach

W ramach Projektu wybudowano obiekt spełniający wymagania dla produkcji spożywczej o powierzchni około 1400 m2. Najważniejszą częścią obiektu będą dwie wydzielone specjalistyczne hale technologiczne spełniające wymagania procesowe dla produkcji najważniejszych typów przetworów owocowych i warzywnych.

Najważniejszy z ciągów produkcyjnych to kompletna linia do wytworzenia soków NFC. Dodatkowe maszyny to m.in. multiprocesor do wytworzenia puree, dżemów i galaretek. W wyposażeniu CPPO znajduje się także konwekcyjna komorowa suszarka do warzyw i owoców z możliwością wspomagania procesu promieniowaniem podczerwonym, linia do mycia owoców i warzyw z systemem 'buble washer' dedykowana do miniprzetwórni. Hale będą wyposażone także w demonstracyjne urządzenie do odwadniania osmotycznego owoców i warzyw.

Na wyposażeniu Centrum znajduje się także autoklaw zanurzeniowy do utrwalania przetworów z warzyw, dla których w przeciwieństwie do przetworów z owoców, klasyczny proces pasteryzacji nie gwarantuje bezpieczeństwa mikrobiologicznego. Dla produktów suchych i płynnych będzie możliwość ich pakowania w saszetki typu 'doypack' (jeden z najczęściej wykorzystywanych systemów pakowania produktów gotowych do spożycia, jak właśnie suszone owoce i warzywa czy puree).

Oprócz części technologicznej w ramach Centrum przewiduje się utworzenie działu ukierunkowanego na badania preferencji innowacyjnych przetworów z owoców i warzyw.

Innowacje w projektowaniu produktów żywnościowych na bazie owoców i warzyw

Fot. prof. dr hab. Dorota Konopacka, dyrektor Instytutu-Ogrodnictwa-PIB podczas otwarcia Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych

- Kompetencja naszego Zakładu Przechowalnictwa i Przetwórstwa obejmuje różne formy pracy i wykorzystania super owoców i warzyw. Np. suszone śliwki których z punku widzenia dietetycznego jest niewyczerpana moc. Na rynku mamy suszone śliwki kalifornijskie, chilijskie, czy francuskie. Kupienie polskiej suszonej śliwki graniczy z cudem. Ambicją naszego Centrum jest aby śliwki z polskich ogrodów suszone były według receptur dopracowanych przez naszych pracowników i aby polscy konsumenci mogli jeść polskie owoce. Instytut od lat znany jest z tego, że przygotowuje i ma opatentowane receptury na innowacyjne przekąski. W Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach w 1994 roku powstała pierwsza receptura beztłuszczowych chipsów z jabłek – mówiła prof. dr hab. Dorota Konopacka, dyrektor Instytutu-Ogrodnictwa-PIB.

- Mamy dostęp do wielu gatunków mało znanych i rzadkich, natomiast bardzo cennych z dietetycznego punktu widzenia produktów, tj. rokitnik, dereń czy świdośliwa. Mamy wreszcie możliwość wypromowania gatunków bogatych w probiotyki, które będą pomagały projektować zupełnie nową żywność. Starami być zgodni z obecnymi strategiami - dodała profesor.

Witold Boguta, prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw zaznaczył, że zalecania żywieniowe światowe i europejskie wskazują, że połowę tego co jemy powinny stanowić owoce i warzywa, najlepiej produkty lokalne. Sezonowość produkcji powoduje, że duża część surowców musi być przetworzona i stąd potrzeba innowacyjnych technologii w przetwórstwie owocowo-warzywnym.

- Cała branża ogrodnicza bardzo liczy, że obiekt, który jest dzisiaj otwierany, będzie nam bardzo dobrze służył. Jesteśmy trzecim w Europie producentem owoców i warzyw po Hiszpanii i Włoszech, to stawia przed nami producentami, ale również wszystkimi innymi instytucjami i organizacjami, bardzo duże i specyficzne zadania, aby wszystkie produkty dobrze zagospodarować – mówił Witold Boguta.

- Dzisiejsze przetwory z owoców i warzyw to nie są przetwory, które kiedyś produkowało. Zmieniają się trendy i oczekiwania konsumentów, ale również wytyczne dietetyków. Przetwory muszą nadążać za tymi trendami. Polska jest również największym producentem zagęszczonych soków NFC w całej Europie, drugą na świecie, to pokazuje jak olbrzymi jest nasz potencjał - powiedziała sekretarz generalny Krajowej Unii Producentów Soków (KUPS) Barbara Groele.

ZACHĘCAMY DO OBEJRZENIA NASZEJ GALERII ZDJĘĆ Z OTWARCIA CENTRUM PRZETWÓRSTWA PRODUKTÓW OGRODNICZYCH!