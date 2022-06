Silny wzrost produkcji koncentratu jabłkowego

Produkcja większości przetworów owocowych nie wykazuje znaczących tendencji wzrostowych, zarówno na rynku mrożonek, jak i soków zagęszczonych. W przypadku soków zagęszczonych dochodzi jednak do dużych wahań. O sytuacji na rynku soków zagęszczonych informowała dr hab. Bożena Nosecka, profesor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB, podczas Sympozjum KUPS.

- Produkcja większości przetworów owocowych nie wykazuje znaczących tendencji wzrostowych, zarówno na rynku mrożonek, jak i soków zagęszczonych. W przypadku soków zagęszczonych dochodzi jednak do dużych wahań. W segmencie mrożonek zmienia się skład surowcowy – wykorzystywane są głównie wiśnie, truskawki, maliny i inne owoce jagodowe - mówiła dr hab. Bożena Nosecka, profesor IERiGŻ-PIB, podczas XXIII Międzynarodowego Sympozjum KUPS, które odbyło się 18-20 maja w Gdańsku.

W przypadku soków jako surowiec dominują jabłka. W niektórych sezonach następuje załamanie produkcji na skutek niższych zbiorów, z powodu niesprzyjającej pogody (głównie przymrozków). Tak było w roku 2017. Czynniki te wpływają niekorzystnie na procesy produkcyjne soku jabłkowego i jego dostępność w poszczególnych latach.

- Produkcja zagęszczonych soków z owoców jagodowych i wiśni w sezonie 2021/22 wyniosła ok. 45 tys. ton, w tym soku wiśniowego wyprodukowano do 18 tys. ton. W sezonie poprzednim produkcja wyniosła ok. 42 tys. ton - poinformowała.