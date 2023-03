Reeksport ukraińskich malin. "Polska powinna być wdzięczna Ukrainie"

W ciągu trzech lat eksport ukraińskich jagód prawie się podwoił, ale Polska nadal jest głównym rynkiem zbytu ukraińskich jagód, zarówno świeżych, jak i mrożonych. / fot. shutterstock

Na półkach ukraińskich supermarketów można znaleźć mrożone maliny polskiej produkcji. Wzbudziło to duże oburzenie na tle wojny, dewaluacji hrywny i masowego eksportu ukraińskich mrożonych malin po wyjątkowo niskich cenach w 2022 roku.

Według analityków EastFruit, Ukraina jest trzecim największym na świecie eksporterem mrożonych malin. Jednak mimo, że Ukraina nie jest światowym liderem, to przez ostatnie 5 lat była głównym graczem na tym rynku, okresowo szokując światowy rynek ultra niskimi cenami tego produktu.

- Jednak Serbia i Polska, światowi liderzy w eksporcie mrożonych malin, które wydają się najbardziej cierpieć z powodu konkurencji ze strony Ukrainy, powinny być jej wdzięczne. Przecież dzięki tym "huśtawkom" cenowym światowy rynek mrożonych malin w ciągu ostatnich 5 lat rósł w większym tempie niż rynek innych mrożonych owoców i jagód - czytamy na east-fruit.com.

Polska głównym rynkiem zbytu dla ukraińskich malin

East-fruit podaje, że polscy handlowcy tylko dzięki Ukrainie nadal zwiększają wolumen eksportu produktów, podczas gdy sama Polska ogranicza produkcję mrożonych malin. Przecież to Polska jest głównym rynkiem zbytu ukraińskich produktów, zarabiając nie na przepakowywaniu i reeksportowaniu.

W związku z tym z dużym prawdopodobieństwem przynajmniej część mrożonych malin produkcji polskiej sprzedawanych pod polską marką w ukraińskim supermarkecie była uprawiana na Ukrainie, eksportowana do Polski, sortowana, pakowana i sprzedawana z powrotem na Ukrainę zmieszana z innymi mrożonymi malinami.

Ceny polskich mrożonych malin w ukraińskich supermarketach

East-fruit.com podaje, że cena polskich mrożonych malin na półce ukraińskiego supermarketu wynosi 550 UAH/kg, co odpowiada 13,7 USD za kg. Dla porównania, średnia cena eksportowa malin eksportowanych z Ukrainy do Polski w tym sezonie wynosiła około 3,5 dolara za kg. W tej chwili ceny mrożonych malin są nawet poniżej tego poziomu. W związku z tym cena detaliczna polskich malin w ukraińskim supermarkecie okazała się średnio 4-krotnie wyższa niż średnia cena eksportowa malin ukraińskich sprzedawanych do Polski.