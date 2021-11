Prezes KUPS: Należy zróżnicować podejście do uprawy jabłek w Polsce (wideo)

Julian Pawlak, prezes KUPS o sadach sokowych w Polsce

- W Polsce która produkuje pomiędzy 3,5 a 4 mln ton jabłek, a nawet do 5 mln ton jabłek, nie ma sadów sokowych – mówi serwisowi sadyogrody.pl Julian Pawlak, prezes Krajowej Unii Producentów Soków.

- Tak naprawdę wiem, że ok 600 do 1000 ha jest pod uprawą sadów sokowych, czyli można powiedzieć, że jest to eksperymentalna uprawa. Paradoks polega na tym, że z tej ilości jabłka wyprodukowanego w Polsce 60-70 proc. w zależności od sezonu i urodzaju, jest przeznaczone na jabłko sokowe do przetwórstwa, ale każdy sadownik odpowiada, że produkuje jabłko deserowe – mówi Julian Pawlak.

Przekształcenie produkcji w sady sokowe

- Są sadownicy którzy uprawiają takie odmiany jabłek, które świetnie się sprzedają w kraju czy w eksporcie i oni mówią, że produkują jabłko deserowe i rzeczywiście do przetwórstwa przeznaczany jest odpad rzędu 10-15 proc. To jest normalne. Natomiast niektórzy sadownicy uprawiają odmiany, które dzisiaj nie sprzedają się do bezpośredniej konsumpcji i praktycznie całość idzie na jabłko sokowe – zaznacza.

Ten rok, który jest rokiem dobrego urodzaju jabłek, ujawnił wszystkie niedociągnięcia rynku – dodaje.

- Spożywamy w kraju ok 400 tys. ton jabłek, średni eksport z ostatnich 5 lat tj. 700-750 tys. ton, czyli tak naprawdę biorąc pod uwagę rok obecny, około 3 mln ton jabłek należy zagospodarować pod przemysł, głównie pod soki. To pokazuje skalę problemu – zaznacza Julian Pawlak.

Sady sokowe - jakie korzyści dla sadowników?

Z produkcją jabłka deserowego wiąże się odpowiednie prowadzenie sadu, począwszy od nasadzeń, poprzez ochronę i nawożenie, to odpowiada potrzebom jabłka deserowego, a później to jabłko jest przeznaczone na przemysł. Gdyby było ono uprawiane pod kontem potrzeb sokownictwa, można by było zmniejszyć nawożenie o ok 20 proc., i ok 40-50 proc. ochronę. To odpowiadałoby założeniom Zielonego Ładu – mówi.

Traktujemy rynek jabłek jako jednolity, a on jest mocno zróżnicowany – podkreśla.

Cała rozmowa z prezesem KUPS w materiale wideo: