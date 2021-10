Mrożonkowy Agram poszukuje nowych dostawców owoców i warzyw

Nadieżda Bukowska, prezes zarządu Agram opowiedziała o współpracy z dostawcami owoców i warzyw; fot. mat. pras.

Producenci takich owoców i warzyw jak: truskawka, wiśnia, malina, borówka amerykańska, porzeczka czarna i czerwona, kalafior, brokuł, fasola szparagowa (zielona i żółta) oraz rośliny okopowe mogą zgłaszać się ze swoją ofertą do spółki Agram.

Rozmawiamy z Nadieżdą Bukowską, prezesją zarządu firmy Agram z Lublina.

Zamieściliście Państwo na FB informację, że poszukujecie dostawców warzyw, owoców jagodowych i wiśni. Czy to oznacza, że Agram zwiększa moce produkcyjne i wielkość eksportu?

Firma Agram jest od ponad 40 lat na rynku. Co roku poprzez inwestycje zwiększamy produkcję osiągając w ostaniem czasie poziom 35 tys. ton rocznie. Część produkcji trafia na wciąż rozwijający się rynek polski, a część na eksport, także na nowe rynki. Powoduje to zwiększone zapotrzebowanie na surowiec, co jest przyczyną poszukiwania przez nas nowych dostawców. Z owoców interesują nas głównie: truskawka, wiśnia, malina, borówka amerykańska oraz porzeczka czarna i czerwona. Z warzyw głównie są to: kalafior, brokuł, fasola szparagowa (zielona i żółta) oraz rośliny okopowe.

Agram - współpraca z dostawcami owoców i warzyw

Z iloma obecnie producentami współpracujecie, jak długie są to okresy współpracy? Co oferujecie swoim dostawcom, dlaczego mieliby wybrać Agram?

Współpracujemy od lat z kilkudziesięcioma/kilkuset plantatorami. Co roku kontraktujemy określoną ilość i jakość dając gwarancje konkurencyjnej ceny, także w przypadku nieprzewidzianych jej zmian. Oferujemy przede wszystkim krótkie terminy płatności i gwarancje skupu zakontraktowanych ilości (pod warunkiem spełnienia wymogów jakościowych) ale i wspomagamy naszych dostawców poprzez doradztwo i wspólną pracę z naszym Działem Agronomii.

Przeczytaj cały wywiad na www.portalspozywczy.pl.