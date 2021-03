Mazowieckie: Ceny jabłek przemysłowych spadną jeszcze bardziej?

Na rynku jabłek przemysłowych notujemy spadek ceny / Fot. shutterstock

Na rynku jabłek przemysłowych notujemy spadek ceny a skupy informują o zapowiadanych przez przetwórnie kolejnych spadkach cen tuż po świętach Wielkanocnych. Jakie głosy słychać jeszcze z rynku jabłek przemysłowych?

W regionie wareckim cena przemysłu zeszła w dół. Pojawiają się oferty 0,55 zł za suchy przemysł czerwonych jabłek. Zapowiadane są kolejne spadki cen. Z ekonomicznego punktu nie ma wyjaśnienia dla takich spadków, a jednak mają one miejsce.

Jak mówią właściciele skupów na rynku przybyło jabłka, część sadowników zdecydowała się na otwarcie komór z kontrolowaną atmosferą. Ich zdaniem wiele jabłek zamkniętych w komorach to jabłka kiepskiej jakości i z gradem. Ale czy na pewno?

- Troszkę spadnie cena po świętach, nasze przetwórnie też obniżyły już cenę no i sadownicy także deklarują otwieranie komór po świętach. Jedni nie mają wyjścia ze względu na zbliżający się czas spłaty rat kredytu - ale życie pokaże. Wiele towaru może być pogradowego więc jest możliwym, że tego typu towar pójdzie na wysypkę, wpływając tym samym na zachwiania w cenie przemysłu- informuje jeden z podmiotów skupujących.

- Sporo jest pozamykanego jabłka o kiepskiej jakości. Sortownie nie chcą jabłka pogradowego. Do tej pory sprzedawalne było ono na rynek np. rumuński ale tam sprzedaż również obecnie spadła . Wpływa to na zapchanie rynku wewnętrznego, słabe jabłko ciągnie cenę w dół. Zdecydowanie mamy obecnie więcej jabłka w chłodniach niż rok temu o tej porze, a ceny jabłka deserowego niestety także lekko spadają. Jak wiadomo cena przemysłu odbija się na cenie jabłek deserowych - mówią skupujący.

Na polskich przetwórniach cena przemysłu spadła o około 5 punktów, i zaraz po świętach dostawcy będą dostarczać towar w cenie 0,55 zł. Natomiast według doniesień przetwórnie zachodnie jeszcze nie określiły cen na najbliższy czas, jednak zainteresowanie jabłkiem z ich strony nadal jest duże i nie słabnie. Być może zachodnie ceny nie pójdą w dół, a tym samym wymusi to wzrost ceny w polskich przetwórniach, jeśli będą chciały dokupić towaru.

- Prawdopodobnie cena po świętach zejdzie trochę w dół ale nie można być tego pewnym. My w tej chwili płacimy 0,60 zł za suchy czerwony przemysł i 0,70 zł za biały przemysł i realizujemy zeszłotygodniowe zamówienia w tej cenie. Jabłko na obierkę, w zależności od odmiany, kupujemy w przedziale od 0,80 do 0,90 zł. Wymagania co do obierki bez zmian - kaliber od 6,5 do 9. Kategoryczna nadal jest jędrność, która przy pomiarze musi być powyżej 5 kG. Suchy przemysł przyjmujemy bez zgniłków - powiedział jeden z właścicieli skupu jabłek w okolicach Warki.

Cena Goldena na przemysł jest cały czas taka sama, w granicach 0,70 zł. Z informacji wynika, że zwiększa się popyt na to jabłko, jednak z racji tego, że podaż jest cały czas na tym samym poziomie ceny nawet nie drgną w górę. Póki co nikt nie oferuje większych cen ale popyt z zachodu nie ustaje.

