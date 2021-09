Jak ukształtuje się rynek jabłek przemysłowych i koncentratu?

Ceny jabłek do przetwórstwa w kolejnych miesiącach sezonu będą kształtować się na poziomie niższym niż w sezonie 2020/21. / fot. sadyogrody.pl

Dotychczas ceny jabłek przemysłowych nie były zadowalające dla sadowników. Wielu producentów zastanawia się jak ukształtuje się rynek w czasie zbiorów, kiedy podaż jabłek zwiększy się. Jak wiadomo, rynek bywa nieprzewidywalny jednak w branży słychać różne opinie. Jedne mówią o podwyżce cen, inne zaś o ich obniżce. O rynek koncentratu jabłkowego i perspektywy wzrostu cen zapytaliśmy Mariusza Dziwulskiego, eksperta banku PKO BP.

Rynek koncentratu jabłkowego

Znaczący wpływ na sytuację na rynku jabłek do przetwórstwa ma większa podaż oraz mniejszy popyt zagraniczny na koncentrat jabłkowy. - Według danych GUS polski eksport zagęszczonego soku jabłkowego w sez. 2020/21 (lip-cze) zmniejszył się o 28% r/r (-72,4 tys. t) do 178,5 tys. t. Do ważniejszych przyczyn spadku można zaliczyć brexit, który obniżył sprzedaż koncentratu do Wlk. Brytanii o 20,3 tys. t r/r oraz zmniejszony popyt w USA – przyznaje Mariusz Dziwulski.

Według niego, spadek to również kwestia wysokiej bazy w sezonie 2019/20, w którym sprzedaż zagraniczna była wspierana wysokimi zapasami koncentratu po rekordowej produkcji w sezonie 2018/19. - W sezonie 2020/21 odnotowano także wzrost eksportu niezagęszczonego soku jabłkowego o blisko 11% r/r, do rekordowego poziomu 258 tys. t. Wpisuje się to w rosnący trend konsumpcji soków NFC w krajach UE. Jednocześnie według danych IERiGŻ-PIB produkcja koncentratu jabłkowego w Polsce w sezonie 2020/21 zmniejszyła się zaledwie o 2,2% r/r. Sugeruje to, że jego zapasy na początku sezonu2021/22 są wyższe niż przed rokiem – tłumaczy ekspert.

Produkcja zagęszczonego soku jabłkowego w sezonie 2021/22

Według rozmówcy, w sezonie 2021/22 możliwy jest wzrost produkcji zagęszczonego soku jabłkowego w Polsce z uwagi na zwiększoną produkcję jabłek w tym roku. - W lipcu br. GUS wstępnie ocenił ją na poziomie 3,6 mln t, tj. o 2,8% wyższym niż przed rokiem, ale sierpniowe prognozy WAPA wskazują na wzrost aż o 22% r/r do 4,17 mln t. Podaż dodatkowo zwiększały wysokie zapasy jabłek ze zbiorów ubiegłorocznych (133 tys. t na początku lipca). Wyższe będą także zbiory jabłek w pozostałych krajach europejskich (+3,7% r/r). Zbiory jabłek w Chinach (największy światowy konkurent dla polskiego ZSJ) prognozowane są na poziomie wyższym o 2% r/r (za IHS Markit) co może oddziaływać w kierunku zwiększenia podaż chińskiego koncentratu na rynku amerykańskim i europejskim. Niemniej, rosnące ceny frachtu mogą częściowo osłabiać światowy handel i zmniejszać konkurencyjność cenową chińskiego soku – tłumaczy Dziwulski.

Ceny jabłek do przetwórstwa

Według eksperta banku PKO BP prawdopodobne jest, że ceny jabłek do przetwórstwa w kolejnych miesiącach sezonu będą kształtować się na poziomie niższym niż w sezonie 2020/21. Według danych MRiRW przeciętna cena skupu jabłek do przetwórstwa na koniec sierpnia’21 była niższa o 46% r/r. W analogicznym okresie cena koncentratu soku jabłkowego z Polski zmalała o 6,5%. Czynnikami hamującymi spadki mogą być oczekiwane ożywienie gospodarcze, stopniowa normalizacja handlu z Wlk. Brytanią po skokowym spadku w pierwszych miesiącach 2021 czy też rosnący popyt na soki NFC.