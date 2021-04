Jabłka przemysłowe: kolejne spadki cen

fot. shutterstock.com

Na rynku jabłek przemysłowych doszło do kolejnej obniżki cen za owoce. Największy spadek dotyczy jabłek białych odmian dedykowanych na rynek zachodni. Ze strony sadowników nie ma wielkiego zainteresowania sprzedażą towaru.

Znacznie spadły ceny jabłek przemysłowych

Największy spadek cen odnotowują białe odmiany jabłek przemysłowych

Krajowe przetwórnie zapowiadają kolejne, nieuzasadnione obniżki cen

Nasze krajowe zakłady jako pierwsze obniżyły ceny za jabłka przemysłowe. Przetwórnie chętnie kupują jabłka na przemysł, ale cena jest znacznie niższa i kształtuje się od 0,45 zł do 0,50 zł za kilogram owoców dla sadownika.

jabłka przemysłowe fot. materiały redakcji

Jeśli chodzi o wysyłkę jabłek na Zachód, to podmioty skupujące informują, że spadło zainteresowanie owocami przemysłowymi. Co za tym idzie, spadły także ceny. Skupy twierdzą, że notują dużo mniej zamówień w porównaniu do okresu przedświątecznego.

Cena za wysyłkę na Zachód za białe jabłko odnotowała największy spadek i wynosi obecnie 0,56 zł za kilogram. Przypomnijmy, że ceny za jabłka białych odmian z przeznaczeniem wysyłki na Zachód wynosiły ponad 0,70 zł za kilogram. Skupy informują, że popyt na białe jabłka jest mały, w porównaniu do podaży, która - ich zdaniem - jest wysoka. Nie da się nie zauważyć, że ich ceny praktycznie zrównały się z ceną za jabłka czerwonych odmian, które kształtują się na poziomie 0,53-0,54 zł/kg.

Kolejne spadki cen jabłek przemysłowych?

Niestety, na rynku słychać o kolejnych spadkach ceny. Największa krajowa przetwórnia w Kozietułach już w tym tygodniu informowała swoich dostawców o spadku cen od najbliższego poniedziałku. Czy znów mamy do czynienia monopolistycznymi zagrywkami na polskim rynku przetwórstwa jabłek?

Ze strony sadowników nie ma tzw. paniki i nie wysypują oni dużych ilości towaru. Póki co podaż jabłek do przemysłu nie jest wysoka, każdy obserwuje rozwijającą się sytuację na rynku.

