Jabłka przemysłowe: duży popyt w kraju i za granicą

Rynek wykazuje spore zainteresowanie jabłkiem przemysłowym/ fot. shutterstock.com

Rynek wykazuje spore zainteresowanie jabłkiem przemysłowym, zarówno krajowy jak i zagraniczny. Ceny w perspektywie ostatnich dwóch tygodni lekko wzrosły, a jak prezentują się aktualnie?

W rejonie wareckim za białe jabłko przemysłowe na musy ceny utrzymują się w granicach 0,70 groszy. Punkty skupujące jabłko przemysłowe informują, że obecnie zamówień na Goldena jest mało. Był moment, że białe jabłko osiągało cenę nawet 0,80 groszy za kilogram. Jednak ceny te utrzymały się jedynie przez okres ponad tygodnia i były związane z bardzo dużym zapotrzebowaniem ze strony rynku zachodniego. Po tym czasie wielkiego zapotrzebowania na rynku doszło do nasycenia się a cena wróciła do poziomu 0,70 gr i obecnie sprzedaż jest stabilna.

W perspektywie ostatnich dwóch tygodni ceny na jabłko przemysłowe nie zmieniły się znacząco, natomiast wzrosły ceny za czerwone jabłko. Poprzednio ceny suchego przemysłu na musy wynosiły 0,56 gr za kilogram, a obecnie w większości punktów wynosi 0,60 groszy.

Jabłka przemysłowe czerwone, w tak zwanym miksie, na koncentrat kosztują w granicach 0,55 gr. Jabłka na kostkę i obierkę skupowane są za 0,65 gr za czerwone odmiany. W szczególności Ligol cieszy się popytem jeśli chodzi o jabłko przemysłowe z przeznaczeniem na kostkę i obierkę.

Ostatnio notowaliśmy spore zainteresowanie grupą Jonagoldów. Jabłka z tej grupy nadal są mocno poszukiwane, szczególnie z przeznaczeniem na tzw. obierkę, jednak punkty skupujące jabłka mówią o wymaganiach w postaci odpowiedniej jędrności a także tego, że owoce nie mogą być po gradzie. Ceny oscyluje między 0,85 a 0,90 groszy.

Za ilości samochodowe sadownicy mogą otrzymać ceny wyższe o około 2 grosze na kilogramie.

Punkty skupujące przyznają, że zainteresowanie i popyt na przemysłowe jabłko zarówno krajowy jak i z zagranicy, jest bardzo duży. Największe zainteresowanie wykazuje rynek zachodni mianowicie Francja. Mówiło się o mniejszym urodzaju w obecnym sezonie we Francji, stąd popyt tego kraju za naszym jabłkiem przemysłowym. Bardzo duży popyt jest także notowany ze strony Niemiec i Holandii.

Na pewno nasze zakłady przetwórcze także mają bardzo duże zapotrzebowanie, na rynku widoczna jest chęć kupowania przemysłu a także to, że na ten moment krajowe zakłady są w stanie zagospodarować każde ilości jabłek przemysłowych.

Jest to uwarunkowane w dużej mierze tym, że jak wspomnieliśmy wyżej, bardzo duże ilości naszego przemysłu wyjeżdżają na zachód. To też motywuje zakłady do działania.

Punkty skupujące przyznają, że w porównaniu do ubiegłego roku dostarczane ilości jabłek przemysłowych o tej porze były na prawdę małe. W większości przypadków dostarczane na skupy jabłko pochodzi ze zwykłej chłodni. Ewentualnie jest to odsort z sortowni. Oznacza to, że jeszcze duża ilość jabłek jest zamknięta w KA, a tym samym sugeruje to dłuższy handel.

Jabłka - sprawdź oferty kupna/sprzedaży na Giełda Rolna!