Dr Nosecka: Spadły ceny i eksport mrożonej truskawki. Winna jest jakość

Bożena Nosecka, ekspertka z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej/ fot. Żelazna Studio

- W 2020 r. zbiory truskawek w Polsce wyniosły 170 tys. ton, wobec 177 tys. ton w roku poprzednim. Spadek produkcji i eksportu mrożonych truskawek spowodowany jest pogorszeniem jakości tych owoców ze zbiorów ubiegłorocznych. Słaba jakość truskawek wpłynęła też na obniżenie się cen eksportowych – mówi dr hab. Bożena Nosecka, profesor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej -PIB w Warszawie.

Jak zauważą profesor Nosecka w 2020 r. zbiory truskawek w Polsce wyniosły 170 tys. ton, wobec 177 tys. ton w roku poprzednim. W sezonie 2020/21 mniejsza będzie produkcja, a w konsekwencji eksport mrożonych truskawek. Spadek produkcji i eksportu mrożonych truskawek spowodowany jest pogorszeniem jakości tych owoców ze zbiorów ubiegłorocznych. Słaba jakość truskawek wpłynęła też na obniżenie cen eksportowych mrożonych truskawek.

- W okresie VI-XII 2020 roku eksport truskawek mrożonych z Polski wyniósł 45,7 tys. ton, a w analogicznym czasie 2019 roku 52,7 tys. ton. Ceny spadły z 1,64 do 1,53 euro/kg. Także ceny skupu truskawek były niższe, co wskazywało wyraźnie na to, że jakość truskawki ze zbiorów ubiegłorocznych była niska - mówi dr hab. Bożena Nosecka.

Jak dodaje ekspertka, w ujęciu wartościowym w okresie VI-XII 2019 polski eksport wyniósł 86,4 mln Euro. Natomiast w analogicznym czasie w roku 2020- 70 mln Euro.

- W sezonie 2019/20 eksport mrożonych truskawek wyniósł 94,4 tys. ton, a średnie ceny eksportowe 1,63 euro/kg. Przewiduje się, że w sezonie 2020/21 eksport wyniesie 80-85 tys. ton, a średnie ceny eksportowe ok. 1,55-1,60 euro/kg- mówi ekspertka.

Jak kształtuje się import mrożonych truskawek do Polski?

- Przywóz mrożonych truskawek do naszego kraju systematycznie się zwiększa. W sezonie 2019/20 wyniósł 22,2 tys. ton i był największy w porównaniu z pozostałymi gatunkami owoców mrożonych. Warto dodać, że w poprzednich sezonach w imporcie dominowały mrożone jagody - zauważa Bożena Nosecka.

Głównym dostawcą mrożonych truskawek do naszego kraju jest Egipt – 44% wolumenu przywozu w sezonie 2019/20. Przywóz z Ukrainy stanowił 10%, a z Niemiec 20%.

- Polska wciąż jest eksporterem netto mrożonych truskawek, ale dodatnie saldo handlu zagranicznego tymi produktami stale się zmniejsza- podsumowuje dr hab. Bożena Nosecka, profesor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej -PIB w Warszawie.