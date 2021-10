Dobry malinowy sezon. Wysokie ceny będą się utrzymywać

Pogłębiający się spadek podaży malin wskazuje na możliwość utrzymania wysokich cen w kolejnych miesiącach sezonu / fot. materiały redakcji

Według IHS Markit w październiku cena mrożonych malin z Polski (Polana, IQF) była 2,4-krotnie wyższa niż przed rokiem (4,75 EUR/kg).Pogłębiający się spadek podaży wskazuje na możliwość utrzymania wysokich cen w kolejnych miesiącach sezonu - mówi w rozmowie z serwisem www.sadyogrody.pl Mariusz Dziwulski, ekspert banku PKO BP.

Ceny malin do przetwórstwa 2021

W 2021 przeciętne ceny malin w skupie do przetwórstwa w kraju były 2-2,4- krotnie wyższe niż przed rokiem kształtując się na rekordowym poziomie 13,20 zł/kg (cena loco zakład, średnia na podst. tygodniowych notowań MRiRW).

- Wzrost cen był wynikiem kilku czynników. Przede wszystkim istotnie, pod wpływem strat przymrozkowych, zmniejszyła się tegoroczna produkcja malin w Serbii. Serbia jest największym producentem tych owoców w Europie, przed Polską i największym dostawcą na rynek UE. Już na początku sezonu zbiorów w 2021 ceny mrożonych malin w tym kraju kształtowały się na rekordowo wysokim poziomie (niskie zapasy i wysoki popyt) - tłumaczy Mariusz Dziwulski.

Mniejsza produkcja malin w Polsce

Ekspert podkreśla, że zmniejszyła się również produkcja malin w naszym kraju - według GUS tegoroczne zbiory w Polsce były niższe o 15% r/r wynosząc 104 tys. t, choć jeszcze w lipcu spodziewano się wyniku zbliżonego jak w przed rokiem. GUS zaznacza, że spadek ten może się jeszcze pogłębić w zależności od wyników produkcji odmian malin jesiennych.

- Kolejnym czynnikiem oddziałującym na wzrosty cen był wysoki popyt na maliny mrożone z Polski. Wynikał on z jednej strony z ogólnego wzrostu zapotrzebowania na produkty o podwyższonych walorach zdrowotnych w czasie pandemii, z drugiej strony z wypełniania przez Polskę luki podażowej na rynku europejskim powstałej w wyniku zmniejszonego importu tych owoców z Serbii - dodaje Dziwulski.

Eksport malin mrożonych

Według GUS polski eksport malin mrożonych w sez. 2020/21 wzrósł o 37% r/r do 56,3 tys. t, a jego wartość, z uwagi na wyższe ceny, zwiększyła się o 58% r/r. - Jednocześnie, według Eurostatu, unijny import mrożonych malin z Serbii zmalał o 18,5% r/r do 68,6 tys. t. Wolumenowy wzrost polskiego eksportu malin mrożonych (+15,3 tys. t r/r) w sez. 2020/21 był większy od oszacowanego przez IERiGŻ-PIB wzrostu produkcji (+6-8 tys. t r/r), co sugerowałoby spadek zapasów malin na początku sez. 2021/22 - komentuje ekspert banku PKO BP.

Dalsza część sezonu na rynku malin

Według IHS Markit w październiku cena mrożonych malin z Polski (Polana, IQF) była 2,4-krotnie wyższa niż przed rokiem (4,75 EUR/kg).- Pogłębiający się spadek podaży wskazuje na możliwość utrzymania wysokich cen w kolejnych miesiącach sezonu. Braki na rynku UE mogą być jednak uzupełniane częściowo dostawami z innych krajów pozaunijnych, co w połączeniu z barierą popytu w UE, może być czynnikiem hamującym dalsze podwyżki. Zgodnie z danymi Eurostatu, w lipcu łączny import mrożonych malin z Ukrainy oraz Bośni i Hercegowiny wzrósł o 61% r/r do 2,1 tys. t - podsumowuje Mariusz Dziwulski.