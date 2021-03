Dlaczego producenci owoców i warzyw nie chcą przetwarzać?

Inkubator przetwórczy w Dwikozach nie cieszy się zainteresowaniem; fot. shutterstock.com

Inkubator przetwórczy w Dwikozach cieszy się raczej znikomym zainteresowaniem ze strony producentów owoców i warzyw. To dziwne, ponieważ przepisy o rolniczym handlu detalicznym obowiązujące od 2017 roku dają szerokie możliwości sprzedaży własnych produktów - podaje "Radio Kielce".

- Z inkubatora korzystają sadownicy właściciele gospodarstw agroturystycznych oraz przedsiębiorcy nie tylko z województwa świętokrzyskiego, ale także np. z lubelskiego - mówi na antenie "Radia Kielce" Piotr Korpysz z Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu.

- Zainteresowanie inkubatorem zależy w dużej mierze od tego, czy dany rok był urodzajny, czy nie. - W ubiegłym roku, który był gorszy pod względem wielkości plonów, w inkubatorze przetworzono 25 ton surowca, natomiast w 2018 ponad 45 ton owoców i warzyw - wymienia.

- Naszym celem jest zachęcanie rolników do przetwórstwa własnych produktów, aby mogli je w pełni wykorzystać i sprzedać na rynku. Tym bardziej, że teraz jest moda na wyroby regionalne, takie jak np. soki, konfitury, dżemy, czy musy - dodał Piotr Korpysz.

Inkubator wyposażony jest w niezbędny sprzęt do robienia dżemów, musów i sałatek warzywnych. Jest tam m.in. urządzenie do rozdrabniania warzyw, do tłoczenia soków, pasteryzator oraz suszarnia.

Więcej na "Radio Kielce".