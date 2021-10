Döhler: Jabłka w skupie nie powinny kosztować mniej niż 30 gr/kg!

Piotr Podoba, prezes zarządu Döhler Sp. z o.o. o cenach jabłek

Obecnie w skupach podaż jabłka jest bardzo wysoka. W branży pojawiła się też plotka, że przetwórnia Döhler będzie ograniczać współpracę z dostawcami, którzy zaniżają cenę jabłek przemysłowych.

W branży jabłek przemysłowych dzieje się źle. Skupy są pełne towaru, a sadownicy stoją w kolejkach, aby móc wysypać swoje jabłka. Tworzy się bardzo nerwowa atmosfera, dodatkowo podsycana "straszeniem" kolejnymi obniżkami cen. W wielu miejscach, także w rejonie wareckim cena za przemysł już spadła poniżej 0,30 zł/kg.

Pojawiła się plotka, iż przetwórnia Döhler poinformowała swoich dostawców, że jeżeli skup będzie kupował przemysł poniżej 0,30 zł/kg, przetwórnia podejmie radykalne kroki wobec takiego działania. Postanowiliśmy zapytać Piotra Podobę prezesa zarządu przetwórni Döhler Sp. z o.o. czy taka sytuacja miała miejsce.

Sadyogrody.pl: Pojawiały się informacje, że firma Döhler wystosowała informację do swoich dostawców jabłek przemysłowych, że jeżeli zaczną skupować jabłko od sadowników poniżej 0,30 zł/kg, współpraca przetwórni z takim skupem zostanie mocno ograniczona, czy to prawda?

Piotr Podoba: Jest to plotka. Nie wystosowaliśmy takiego pisma ale zachęcamy naszych dostawców do rozsądnego zachowywania się w czasie wzmożonych dostaw jabłek przemysłowych. Obecnie płacimy za kilogram jabłka przemysłowego 0,35 zł za kilogram. Uważamy, że marża 5 groszy jest marżą odpowiednią dla pośredników i nie chcielibyśmy, aby wykorzystywali sytuację chwilowej nadpodaży jabłka, do tego aby zwiększać swoje zyski.

Jednak ceny jabłek przemysłowych w regionie wareckim ale nie tylko są coraz niższe. Czy w takim razie dochodzi do samowolki cenowej punktów skupu jabłek ?

Każdy prowadzi działalność gospodarczą. Jako przetwórnia nie mamy do końca wpływu na to, co robią punkty skupu, możemy tylko starać się apelować do nich o odpowiedzialność.

Podaż jabłka przemysłowego na skupach jest obecnie bardzo duża, czy na przetwórni Dohler są jakiejś kolejki albo zastoje?

Obecnie w stu procentach przerabiamy i wykorzystujemy swoje moce. Pod naszym zakładem nie ma kolejek samochodów z jabłkiem przemysłowym, ale jest to efekt bardzo dobrego programu awizacyjnego. Wszystkie firmy są umawiane na konkretne godziny, aby nie marnować niczyjego czasu na stanie w kolejkach.

A czy dochodzi do anulacji wcześniejszych awizacji samochodów z przemysłem ?

Nie ma takich sytuacji. My mamy określone moce produkcyjne i działamy tak, aby wykorzystywać je w pełni w sezonie.

Czy są planowane jakieś obniżki cen jabłek przemysłowych w ciągu najbliższych tygodni?

Nic nie mogę w tej chwili powiedzieć, ale nie chcielibyśmy, aby takowe się zdarzyły.

Jaki jest obecnie popyt na koncentrat jabłkowy?

Teraz sezon jest w pełni, więc wiele firm pyta o koncentrat. Natomiast w Europie rynek soków jest pod bardzo dużą presją. Szczególnie w Niemczech konsumpcja soków bardzo mocno spadła. Widzimy także, że zeszłoroczne kontrakty nie są realizowane zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

A jak obecnie wygląda rynek soków NFC?

W tym przypadku sytuacja jest dosyć stabilna. Popyt powinien być na normalnym poziomie.

Dziękuję za rozmowę.