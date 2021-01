Ubezpieczenia upraw z dopłatą - jakie zmiany w 2021 r.?

W tym roku ubezpieczenie upraw z 65-proc. dotacją z budżetu państwa może być swoistym testem refleksu. Pieniędzy jest o 100 mln mniej niż w roku ubiegłym, kiedy to już sporo ogrodników nie zdążyło ze złożeniem polis na czas.

W ustawie budżetowej w 2019 r. na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich przeznaczono 650 mln zł, a w 2020 r. kwota zmalała do 500 mln zł. W zatwierdzonej ustawie budżetowej na 2021 r. cz. 32, dział 010, rozdział 01026 widnieje zapis: Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich - 400 mln zł.

Z końcem listopada minister rolnictwa Grzegorz Puda podał w rozporządzeniu, że w 2021 r. dopłata do składki z tytułu ubezpieczenia upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych – wynosi 65% składki do 1 ha uprawy. Ponadto określono, że w 2021 r. maksymalne sumy ubezpieczenia 1 ha upraw rolnych wynoszą m.in.: 210 159 zł – dla warzyw gruntowych, 107 200 zł – dla drzew i krzewów owocowych, 42 245 zł – dla truskawek, 43 500 zł – dla ziemniaków, 12 639 zł – dla roślin strączkowych.

Kiedy zawierać polisy?

To wszystko stanowi potwierdzenie, że dopłaty w tym roku będą - mimo szerzących się plotek o ich ustaniu. Pytanie - dla kogo wystarczy, skoro już w ubiegłym roku próba zawarcia ubezpieczenia z dotacją przed skutkami gradobicia w sadach stanowiła swoisty tekst refleksu i loteryjnego farta?

Opisywaliśmy sprawę ubezpieczeń od gradobić w sadownictwie, które w ubiegłym roku trzeba było zwierać w połowie kwietnia, czyli praktycznie przed przymrozkami. W tym roku może być jeszcze trudniej, ponieważ w puli jest o 100 mln zł mniej dotacji niż w 2020 r.

- W poprzednim roku środków wystarczyło głównie dla rolników, którzy wznawiali polisy i robili to znacznie wcześniej. Tym samym, najprawdopodobniej dla wszystkich nie wystarczy środków, uprzywilejowani będą ci, którzy ubezpieczają się systematycznie - potwierdza w rozmowie z sadyogrody.pl, Daniel Borowski z firmy DUO BROKER.

Jak dodaje, sprzedaż ubezpieczeń dotowanych, w tym od gradu, rozpocznie się najprawdopodobniej w marcu 2021 r. - Dobrze jest wcześniej przygotować dokumenty, tak aby zdążyć z uzyskaniem ubezpieczenia. Stawki będą znane dopiero z rozpoczęciem akcji sprzedażowej, ale raczej nie będą niższe niż w roku ubiegłym - dodaje.

Do tej pory była jedna pula dotacji na wszystkie szkody (np. przymrozki i grad w sadownictwie). Zdaniem Daniela Borowskiego, teraz może się to zmienić. W poprzednim roku dużo było chętnych na ubezpieczenia od przymrozków, co ograniczyło budżet na grad.

Do naszej redakcji docierały informacje o procederach związanych z odstępowaniem od polis.

Sadownicy zawierali ubezpieczenia od przymrozków, a następnie do nich odstępowali - mają na to 30 dni, jeżeli nie było przymrozków wiosennych. Tych samym zostawały zwykle polisy, gdzie były szkody, co nie jest preferowane przez ubezpieczycieli. Tym samym początkowa kwota dotacji zajęta na ubezpieczenia uwalniała się do 30 dni z polis, które były rozwiązywane.

Z niecierpliwością czekamy na nowe rozporządzenia w zakresie ubezpieczeń. Jesteśmy w kontakcie z ubezpieczycielami i ministerstwem. Będziemy na bieżąco informować naszych czytelników.