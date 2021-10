Światowy Dzień Owoców i Warzyw. Życzymy plantatorom większych zysków!

15 października obchodzimy Światowy Dzień Owoców i Warzyw/ fot. shutterstock

15 października obchodzimy Światowy Dzień Owoców i Warzyw. Z tej okazji życzymy wszystkim sadownikom, ogrodnikom, producentom warzyw spokoju, wytrwałości, oraz sprzedaży swoich plonów po godziwych cenach!

Obecne czasy nie są łatwe dla producentów owoców i warzyw. Eksperci z całej Unii Europejskiej zwracają uwagę na ogromny problem związany ze wzrostem kosztów produkcji w ogrodnictwie i sadownictwie, m.in. rosnące ceny energii, nawozów oraz transportu. Do tego dochodzą problemy z brakiem dostępności siły roboczej w sektorze owocowo-warzywnym.

Rosnące koszty produkcji owoców i warzyw

Ceny owoców i warzyw w 2021 w większości są niewspółmierne do rosnących kosztów produkcji i zmian w prawie polskim i unijnym.

Plantatorom owoców i warzyw należy się uczciwy dostęp do oryginalnych środków ochrony roślin oraz ich wycofywanie zgodnie z poszanowaniem nie tylko środowiska, ale także potrzeb ogrodnictwa. Także wzrosty cen śor, nawozów, paliw czy energii elektrycznej oraz innych środków produkcji wpływa na nastroje w ogrodnictwie. Za każdymi zmianami w tym zakresie powinien pójść także wzrost cen skupu owoców i warzyw.

Ogromnym kosztem dla gospodarstw ogrodniczych jest także praca. Wiadomo, polscy pracownicy nie chcą pracować w sadach i na plantacjach, więc sadownicy muszą wspomagać się sezonowymi pracownikami z Ukrainy. Tu także nie ma wielkiej podaży (część Ukraińców woli pracować na budowie lub w innych branżach), a stawki rosną z sezonu na sezon i przestają być powoli adekwatne do cen owoców. W tym roku stawki za godzinę zrywania jabłek kształtują się na poziomie 13-15 zł plus nocleg.

Liczymy, że zostaną podjęte działania, które pozwolą ustabilizować sytuację w naszej branży.

Nieprzewidywalność w ogrodnictwie

Nieprzewidywalność to zjawisko, które coraz częściej przyprawia plantatorów o ból głowy! Niepewność cen i brak stabilnych partnerów to zjawiska będące zagrożeniem dla prowadzenia gospodarstwo ogrodniczych. Firmy handlowe, sieci marketów, a nawet grupy sortujące owoce nie zawsze chcą się stawiać w roli partnerów, a częściej korzystają na słabszej pozycji plantatora! To się musi zmienić i tego właśnie życzymy sadownikom!

Promocja spożycia owoców i warzyw

Przedstawiciele polskich organizacji producentów owoców i warzyw połączyli siły, aby promować codzienne spożycie tych produktów.

Owoce i warzywa podstawą zdrowej diety

Zdaniem dietetyków sezonowe owoce i warzywa to moc zdrowia i składnik urozmaiconej diety. To także wsparcie dla plantatorów.

Wybieranie sezonowych warzyw i owoców od polskich rolników to niewątpliwie duże wsparcie krajowej gospodarki. Jedząc produkty lokalne, pochodzące z Polski, wspieramy polskich producentów, a także stawiamy na produkty najlepszej jakości – ograniczamy długi czas transportu, a co za tym idzie nasze warzywa trafiają do nas świeższe i najlepsze w smaku.

Większe spożycie polskich owoców i warzyw to szansa dla plantatorów na zbyt i dobre ceny.

Zwiększyć spożycie owoców i warzyw

Dietetycy zalecają, aby warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę tego, co zjadamy w ciągu dnia. Niestety w rzeczywistości wskaźniki konsumpcji owoców i warzyw nie osiągają tego poziomu. Jak można to zmienić?

Spożycie owoców i warzyw można zwiększyć za sprawą edukowania konsumenta. Wszyscy wiemy, że owoce i warzywa są zdrowe i potwierdzają to różne obserwacje i badania. Ludzie zdają sobie sprawę, że jest to produkt wartościowy.

Pierwszy rok pandemii Covid-19 pokazał, że Polacy korelują wyższą odporność organizmu z większym spożyciem warzyw i owoców. Świeże warzywa i owoce, w tym nasze polskie jabłka szybko znikały z półek sklepowych. Warto aby ten trend utrzymywał się stale.