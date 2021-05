Praca przy zbiorach truskawek - miesięczna pensja nawet 5,5 tys. zł?

Ile można zarobić przy zbiorach truskawek?; fot. shutterstock.com

Wysokość zarobków to kwestia, która interesuje wszystkich chcących wykonywać pracą sezonową przy zbiorze truskawek. Portal Businessinsider.com.pl przeanalizował ile można zarobić w Polsce, zbierając te owoce?

Oczywiście, wszystko zależy od aktualnego poziomu cen, jaki obowiązuje danego roku w skupie owoców, a także formy rozliczenia, jaką przyjmuje właściciel plantacji. Można pracować na akord, czyli otrzymywać wynagrodzenie za zebrane łubianki truskawek – płatne od kilograma, pojawiają się również stawki godzinowe.

Zbiór truskawek - liczy się tempo i ilość zebranych owoców

Co ważne, w tej pracy wiele zależy od tempa zbierania, a także tego, ile czasu pracujemy. W internecie pojawiają się oferty reklamujące pracę przy zbiorach truskawek i zarobki rzędu nawet do 5,5 tys. złotych. Tylko w niektórych ogłoszeniach znajduje się informacja, że jest to związane z pracą nawet po kilkanaście godzin dziennie. W przypadku normalnego, ośmiogodzinnego trybu pracy, można zarobić ok. 3-3,5 tys. zł.

Praca przy zbiorach truskawek - 3 zł za łubiankę

Choć podane stawki wydają się atrakcyjne, trzeba mieć świadomość, że zależą one od kilku czynników, m.in. od wspomnianego wyżej doświadczenia w zbieraniu truskawek, szybkości zbierania, a także cen, jakie obecnie są oferowane w skupie owoców. Mają one bezpośrednie przełożenie na oferowaną przez rolników stawkę.

W 2020 roku przy zbiorze truskawek można było zarobić średnio ok. 3 zł za łubiankę, lub ok. 200 zł dziennie. W stosunku miesięcznym przy zbiorach truskawek można było zarobić średnio nawet ok. 4 tys. zł.

Obecnie plantatorzy, zatrudniając ludzi na pracę sezonową przy zbiorach, oferują wyżywienie, zakwaterowanie, a także ubezpieczenie w KRUS.

