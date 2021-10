Polski Ład: 7 propozycji dla rolnictwa. Co obiecał PiS?

Wyjazdowe posiedzenie klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości w Przysusze. fot. PAP/Piotr Polak

Najważniejsze z siedmiu rozwiązań dla polskiej wsi zaproponowane w ramach Polskiego Ładu dla rolnictwa to: dopłaty powyżej średniej unijnej dla małych i średnich gospodarstw do 50 ha; nowy system ubezpieczeń upraw dla rolników; 4,5 mld zł na odbudowę polskiego przetwórstwa.

W sobotę w Przysusze (woj. mazowieckie) odbyła się konwencja PiS, podczas której prezes partii Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki oraz minister rolnictwa Grzegorz Puda przedstawili nowy program przygotowywany z myślą o wsi i rolnikach. Chodzi o siedem spraw dla polskiej wsi w ramach Polskiego Ładu dla rolników.

Dopłaty dla gospodarstw o powierzchni do 50 ha

Zgodnie z pierwszą propozycją, gospodarstwa o powierzchni do 50 ha otrzymają dodatek, który pozwoli zwiększyć dopłatę do hektara tak, aby wynosiła ona więcej niż średnia unijna. "97 proc. polskich gospodarstw będzie korzystało z dopłat na poziomie powyżej średniej UE" - przekazano na Twitterze Prawa i Sprawiedliwości.

Emerytura rolnicza

Kolejne rozwiązanie to przejście na emeryturę bez konieczności zbywania gospodarstwa.

Nowy system ubezpieczeń upraw

Nowy system ubezpieczeń upraw dla rolników - to następna propozycja dla wsi. Zgodnie z nią, każdy rolnik będzie mógł skorzystać z nowego systemu ubezpieczeń upraw.

"Gospodarstwa posiadające ubezpieczenie uzyskają gwarancję dopłaty 65 proc. do składki ubezpieczeniowej" - przekazano. Ponadto, stworzony zostanie Fundusz Gwarancji w Rolnictwie, który zapewni stałe źródło finansowania wypłat pomocy za poniesione straty.

Dotacje na retencje

15 tys. zł na budowę zbiornika retencyjnego - bez zbędnych formalności - to kolejna propozycja w ramach Polskiego Ładu dla wsi. Oznacza to, że każdy rolnik, który zdecyduje się na budowę zbiornika retencyjnego o powierzchni od 1 tys. do 5 tys. mkw. otrzyma ryczałt do 15 tys. zł.

Targowiska w miastach

Piata propozycja zakłada bezpłatną przestrzeń targową dla rolników w miastach. Zgodnie z nią, miasta będą miały obowiązek wskazania miejsca/targowiska, gdzie rolnicy będą mogli sprzedać płody rolne mieszańcom miasta.

Przetwórstwo w gospodarstwach

4,5 mld zł na odbudowę polskiego przetwórstwa oraz sprzedaż i produkcję żywności w gospodarstwie rolnym - to kolejne rozwiązanie dla wsi. W je ramach mają zostać przeznaczone środki na tworzenie miejsc bezpośredniej sprzedaży i przetwarzania produktów rolnych oraz rozwój zakładów przetwórczych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.

"Rolnicy będą mogli otrzymać atrakcyjne dotacje na działalność przetwórczą - nawet kilka milionów złotych w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej" - wskazano.

Walka z ASF

Ostatnia, siódma sprawa dotyczy skutecznej walki z ASF i odbudowy produkcji trzody chlewnej. Polski Ład dla wsi zakłada tutaj 900 tys. zł dotacji dla rolników z obszarów objętych ASF na odbudowę stada. Pieniądze będzie można przeznaczyć na budowę budynków gospodarskich lub nowe maszyny, urządzenia i wyposażenie do produkcji prosiąt w okresie 2021-2026.

Ponadto, rolnicy mają otrzymać 150 mln zł na wyrównanie strat poniesionych w wyniku ASF, a także nieoprocentowane pożyczki na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych dla producentów świń, którzy utrzymywali je na obszarach dotkniętych ASF..