Początek sezonu ogrodniczego - jak jest z dostępnością pracowników?

Największe zapotrzebowanie na pracowników sezonowych przypada na połowę maja/ fot. shutterstock

Sadownicy i producenci owoców jagodowych rozpoczęli drugi sezon prac wiosennych w obliczu pandemii Covid-19. W zeszłym roku o tej porze obawiano się o dostępność pracowników sezonowych. Jak jest obecnie? O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Andrzeja Anasiaka, prezesa Timberworks.

Rok temu sytuacja związana z pandemią Covid-19 wprowadziła duży niepokój wśród producentów owoców jagodowych i sadowników

Zapotrzebowanie na pracowników sezonowych co roku lawinowo rośnie w połowie maja i na początku czerwca

W tym sezonie potrzeby rolnictwa konkurować będą z odmrażaniem gospodarki; pojawią się wolne miejsca pracy m.in. w gastronomii

W zeszłym roku z początkiem pandemii rosły obawy o dostępność pracowników sezonowych. Jaka sytuacja panuje obecnie?

Andrzej Anasiak: Tak to prawda. Rok temu sytuacja związana z pandemią wprowadziła duży niepokój wśród producentów. Wielu pracowników wyjechało po ogłoszeniu pandemii, ci którzy chcieli przyjechać natrafiali na wiele przeszkód. Dziś sytuacja wygląda bardziej bezpiecznie. Mamy czas pandemii i związaną z nim łatwiejszą ścieżkę zatrudnienia pracowników sezonowych. Weekend majowy w Polsce w tym roku to Wielkanoc na Ukrainie i ten czas pokazał, że ilość pracowników, która została w Polsce była znacznie większa niż w poprzednich latach. Z pewnością było to podyktowane obostrzeniami, które obowiązywały także na Ukrainie. Oczywiście ta ilość pracowników nie zaspokoi potrzeb związanych z pracami sezonowymi w rolnictwie. Kluczowa będzie połowa maja i początek czerwca, gdzie zapotrzebowanie na pracowników lawinowo rośnie. Przypomnijmy to czas intensywnych prac pielęgnacyjnych, które zazębia się z rozpoczynającym się sezonem zbiorów owoców miękkich i zbiorami w szklarniach. Zbiór owoców miękkich uruchamia przemysł przetwórczy, a tu także potrzebne będą ręce do pracy.

Czy luzowanie obostrzeń zachęca dodatkowo obywateli Ukrainy do przyjazdu i podjęcia pracy sezonowej w Polsce?

AA: Obostrzenia powodują mniejszą aktywność w podróżowaniu, ich luzowanie po obydwu stronach granicy jest pewnie zachętą do aktywnego poszukiwania pracy. Jeżeli chodzi o pracowników pamiętajmy, że po przekroczeniu granicy Polski obowiązuje ich kwarantanna. Pracownicy sezonowi w tym czasie mogą wykonywać pracę jeżeli zatrudnieni są w gospodarstwie rolnym. Ważne jest także to, że każdy z pracowników po przekroczeniu granicy ma możliwość wykonania testu na COVID, jeżeli jego wynik jest negatywny kwarantanna go nie obwiązuje, może zatem podjąć pracę. Dla pracowników sezonowych z Ukrainy, podejmujących prace w rolnictwie, opcja pracy w czasie kwarantanny jest rozwiązaniem tańszym. Wykonanie testu wiąże się z kosztem na poziomie 130 – 170 zł pokrywanym przez pracownika. Nadal największą motywacją do poszukiwania pracy są potrzeby finansowe konkretnej osoby lub jej rodziny, a jak pokazała miniony rok z obostrzeniami można sobie poradzić.

Jaka jest przewidywana dostępność pracowników z Ukrainy i innych krajów na wiosenną część sezonu?

AA: Przypomnijmy, że praca sezonowa, o której tu mówimy dotyczy rolnictwa. W tym sezonie potrzeby rolnictwa konkurować będą z odmrażaniem gospodarki. Wszyscy oczekujemy zniesienia obostrzeń w gastronomii, hotelarstwie czy otwarci galerii a to skutkuje pojawieniem się znaczącej ilości miejsc pracy. Potrzebni będą kelnerzy, pomoc kuchenna, pracownicy obsługi i firm sprzątających, a to wakaty najmocniej konkurujące z pracą sezonową w rolnictwie. Jak gospodarka ruszy to pracownicy będą potrzebni także w innych gałęziach gospodarki. Z pewnością obronią się zbiory, które dają możliwości ponadprzeciętnych zarobków w krótkim czasie. Tak jak w poprzednim roku pracownicy na kwarantannę mogą okazać się konieczni. Zachęcałbym by rolnicy rozważyli ten wariant, trochę droższy, ale dający szanse na wykonanie zaplanowanych prac. Zapowiada się interesujący czas, a jak widzimy na zewnątrz, pogoda rozdaje karty. Jak dużo potrzeba będzie pracowników przekonamy się po zimnych ogrodnikach.

Dziękuję za rozmowę

Dodaj ogłoszenie pracy w ogrodnictwie na www.gieldarolna.pl