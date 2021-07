MRiRW: analizujemy projekt ubezpieczeń od gwałtownych skoków cen

arosław Kaczyński zapowiedział wprowadzenie ubezpieczeń dla rolników od gwałtownych skoków cen; fot. shutterstock.com

Wicepremier Jarosław Kaczyński zapowiedział wprowadzenie ubezpieczeń dla rolników od gwałtownych skoków cen. - Aktualnie analizowane są możliwości wprowadzenia rozwiązań prawnych w tej sprawie - potwierdza redakcji sadyogrody.pl, Małgorzata Książyk, dyrektor Departamentu Informacji i Komunikacji w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- Szczegóły dotyczące przyjętego rozwiązania zostaną podane do publicznej wiadomości na etapie konsultacji społecznych projektu ustawy - podkreśla Małgorzata Książyk z MRiRW.

Ubezpieczenia od gwałtownych skoków cen

Podczas niedzielnego (11. lipca 2021) spotkania z mieszkańcami Mławy prezes PiS i wicepremier Jarosław Kaczyński mówił o tym, że będzie osobny "Polski Ład" dla rolników i wsi. Jednym z założeń tego programu dla wsi mają być ubezpieczenia upraw od klęsk żywiołowych oraz od gwałtownych skoków cen.

– Będzie, chociaż tego jeszcze w Polskim Ładzie nie ma, ubezpieczenie dla upraw i dla hodowli rolnej od klęsk żywiołowych, ale także od gwałtownych skoków cen. To jest w tej chwili w opracowaniu. Jest to trudne zadanie, bardzo drogie, na to trzeba będzie miliardów złotych, ale doszliśmy do wniosku, że Polskę już dzisiaj na to stać. Polskę stać na to, żeby polscy rolnicy mogli prowadzić swoją produkcję, pewni, że ta produkcja będzie przynosiła im albo bezpośredni zysk, albo też odszkodowania, które będą adekwatne, które będą przynosiły rekompensatę za utracone korzyści – wyjaśnił prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Niestabilne ceny na rynku owoców i warzyw

Zapowiedź prezesa Kaczyńskiego może rodzić nadzieje dla producentów owoców i warzyw, którzy bardzo często borykają się z niestabilną sytuacją cenową wyprodukowanych przez siebie płodów rolnych. Są lata kiedyś nie płaci porzeczka albo wiśnie, albo czereśnie, albo jabłka, albo ziemniaki czy ogórki. Tych "albo" można by wymieniać bardzo dużo.

Ale na czym miałyby polegać takie ubezpieczenia? Jakie gwarancje miałby rolnik? Prezes PiS tego nie wytłumaczył i zastrzegł, że podobnych zapisów nie ma jeszcze w "Polskim Ładzie". Zapytaliśmy więc Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Odpowiedź przyszła krótko, ale choć potwierdzono, że taki projekt w ogóle jest brany pod uwagę rządzących.

Sadownicy i rolnicy czekają na nowe ubezpieczenie

Sadownicy i ogrodnicy są ciekawi ile kosztowałoby takie ubezpieczenie i jakie byłyby potencjalne odszkodowania oraz kto i jaką metodą mierzyłby te gwałtowne spadki cen...