Mirosław Maliszewski: Sadownicy i rolnicy finansują budżet państwa!

Maliszewski: Sadownicy i rolnicy finansują budżet państwa !/ fot.PTWP

- Od wprowadzenia do polskiego prawa możliwości zatrudniania cudzoziemców jako pomocnika rolnika, tj. od 2018 roku do 15 kwietnia br.do budżetu państwa wpłynęło aż 92 105 204,52 zł - pisze poseł Mirosław Maliszewski na swoim facebookowym profilu.

W polskich gospodarstwach rolniczych i sadowniczych od wielu lat zatrudniani są pracownicy zza wschodniej granicy. Głównie są to obywatele Ukrainy. Bez ich pracy w wielu przypadkach byłby problem z terminowym wykonaniem prac.

Skąd taka kwota? Mirosław Maliszewski wyjaśnia:

Jak wyjaśnia Maliszewski tę sumę tworzą następujące kwoty

- 18 075 780,00 zł - to kwota za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia lub przedłużenia zezwolenia na pracę (30,00 zł/za jedną osobę - cudzoziemca) - dane do 15 kwietnia 2021 r.

- 13 134 868,45 zł - tyle pieniędzy wpłynęło do budżetu państwa od maja 2018 r. do marca 2021 r. z tytułu ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego za pomocnika rolnika (42,00 zł/miesięcznie/za 1 osobę).

- 60 894 556,07 zł - to kwota (od maja 2018 r. do marca 2021 r.) za ubezpieczenie zdrowotne za pomocnika rolnika (obecnie to 170,00 zł/miesięcznie/1 osobę).

Najwięcej do budżetu z tego tytułu dołożyło się województwo Mazowieckie, płacąc aż 50 054 899, 73 zł zł odpowiednio na:

-12 951 930,00 zł - to kwota za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia lub przedłużenia zezwolenia na pracę (30,00 zł/za jedną osobę - cudzoziemca)-dane do 15 kwietnia 2021 r.

- 6 515 699,18 zł - tyle pieniędzy wpłynęło do budżetu państwa od maja 2018 r. do marca 2021 r. z tytułu ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego za pomocnika rolnika (42,00 zł/miesięcznie/za 1 osobę).

- 30 587 270,55 zł - to kwota (od maja 2018 r. do marca 2021 r.) za ubezpieczenie zdrowotne za pomocnika rolnika (obecnie to 170,00 zł/miesięcznie/1 osobę).

Najwięcej zapłacili sadownicy z powiatu grójeckiego

Jeżeli chodzi o powiaty najwięcej zapłacili sadownicy i rolnicy z terenu powiatu grójeckiego (tu też najwięcej w kraju jest złożonych wniosków o wydanie zezwoleń na pracę sezonową).

Od 2018 roku do 15 kwietnia br. jest to już kwota w wysokości 18 254 131,58 zł.

W skład tej kwoty wchodzą:

- 5 679 960,00 zł - to kwota za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia lub przedłużenia zezwolenia na pracę (30,00 zł/za jedną osobę - cudzoziemca)- dane do 15 kwietnia 2021 r.

- 2 254 800,16 zł - tyle pieniędzy wpłynęło do budżetu państwa od maja 2018 r. do marca 2021 r. z tytułu ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego za pomocnika rolnika (42,00 zł/miesięcznie/za 1 osobę).

- 10 319 371,42 zł - to kwota (od maja 2018 r. do marca 2021 r.) za ubezpieczenie zdrowotne za pomocnika rolnika (obecnie to 170,00 zł/miesięcznie/1 osobę).

198222652_4191889530834176_7749748204179357952_n.jpg

Dane pochodzą z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Ministerstwa Zdrowia.