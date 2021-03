Maliszewski o KPO: państwowe sklepy i przetwórnie nie poprawią sytuacji

Mirosław Maliszewski, poseł, prezes Związku Sadowników RP

Podobnie w relacjach z marketami. Ich siła jest dzisiaj tak duża, że bezwzględnie wykorzystują swoją przewagę do narzucania na dostawców skrajnie niekorzystnych warunków. I poza kilkoma spontanicznymi, ale niestety jednorazowymi akcjami UOKiK-u, efektów zmiany obecnego systemu nie widać. Kolejna proponowana zmiana przepisów w tym zakresie nie dość, że nic pozytywnego nie wnosi, to jeszcze w pewnym sensie usprawiedliwia działania wielkich firm handlowych.

Czy tworzenie państwowych sklepów i przetwórni może pomóc rolnikom, którzy produkują co sezon po kilkaset ton owoców czy warzyw?

MM: Tworzenie państwowych przetwórni i narodowych sklepów spożywczych nie poprawi sytuacji. Ten model nie wytrzyma konkurencji rynkowej i będą to kolejne wyrzucone publiczne pieniądze. Nie pomoże też tworzenie na siłę ryneczków w miastach, gdzie rolnicy mogliby sprzedawać swoje produkty bezpośrednio konsumentom. Po pierwsze ludzie lubią chodzić do marketów i tam właśnie robić zakupy. Mimo tego, że nieraz w ankietach mówią zupełnie coś innego. To trend światowy, nie tylko polski. Po drugie żaden towarowy ogrodnik nie jest w stanie sprzedać na bazarku swojej rocznej produkcji. Lansowanie takiej tezy to kolejna demagogia. Ogrodnik towarowy - a tylko taki ma szansę przetrwać - musi sprzedawać do odbiorców hurtowych, a nie na osiedlowym targu.

Czy niektórzy mają jednak szansę na sprzedaż swoich produktów bezpośrednio klientom?

MM: Niektórzy mają taką szansę. Ale to tylko ci, którzy produkują niewielki ilości i posiadają swoje gospodarstwa w pobliżu wielkich miast, czy ośrodków wypoczynkowych. Najczęściej w ten sposób są sprzedawane produkty lokalne, ekologiczne i po samodzielnym przetworzeniu. Odsetek takich rolników obliczam na nie więcej niż 5%. Cała ogromna większość chcąc się utrzymać musi sprzedawać w hurtowy sposób.

Jakich działań oczekuje teraz rolnictwo i sadownictwo w ramach pomocy z Krajowego Planu Odbudowy?

MM: Rolnictwo „socjalne” oczekuje prostego rozdania pieniędzy, najlepiej w formie jakiegoś zasiłku, czy dopłaty do hektara. Rolnictwo „towarowe” oczekuje wsparcia inwestycyjnego i technologicznego popartego wcześniejszą zmianą prawa dotyczącą wzmocnienia roli rolnika w łańcuchu dostaw żywności, a więc regulacji współpracy z przetwórniami i marketami, promocji eksportu. Dziś obok walki z wirusem toczy się walka o kształt i pozycję na rynku poszczególnych krajów i branż po zakończeniu epidemii. My - jako Związek Sadowników RP- obserwowaliśmy zachowania innych. Robimy to też teraz. COVID spowodował szereg zmian w handlu owocami i w preferencjach konsumentów. Wzrasta sprzedaż owoców w marketach i przez internet, a społeczeństwo większą wagę niż dotychczas kładzie na pochodzenie żywności i jej prozdrowotną wartość. Choćby te zmiany powinny być uwzględnione przez Krajowy Plan Odbudowy. Tak robią nasi najwięksi konkurenci. Muszą się więc znaleźć pieniądze na wsparcie pozycji rynkowej producentów rolnych, jednak nie przez tworzenie państwowych molochów, ale poprzez wzmocnienie gospodarczej pozycji rolnika. Poziom handlowego zorganizowania producentów jest u nas bardzo niski i ciągle maleje. To bardzo złe zjawisko, którego konsekwencją jest dominacja doskonale zorganizowanych odbiorców naszych produktów. Trzeba też wesprzeć inwestycje w gospodarstwach tak, aby wytwarzany w nich efekt końcowy był poszukiwanym na rynku krajowym i na zewnątrz. Można też taki produkt spróbować wykreować działaniami promocyjnymi i akcjami prozdrowotnymi. Tak robią nasi najwięksi konkurenci, np. Włosi, Holendrzy, czy Francuzi. Jeśli będziemy wytwarzać towary niskiej jakości, na które nikt nie wyraża zapotrzebowania, albo za które, tak jak często obecnie chce zapłacić tylko niską cenę, to żaden narodowy holding tego atrakcyjnie nie zagospodaruje i nie sprzeda. Bezwzględnie należy zwiększyć dotacje do zagranicznych działań promocyjnych i wesprzeć eksport na odleglejsze rynki.