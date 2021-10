Kołodziejczak: Od Kowalczyka oczekujemy poważnego podejścia do naszych problemów

Michał Kołodziejczak, lider AgroUnii / fot. PTWP

- Dzisiaj to czego oczekujemy, to poważne podejście do naszych problemów, bez pajacowania - powiedział Michał Kołodziejczak zapytany przez www.sadyogrody.pl o Henryka Kowalczyka jako nowego ministra rolnictwa.

W wtorek 26 października Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że teraz resortem rolnictwa kierować będzie Henryk Kowalczyk.

Zapytaliśmy lidera AgroUnii jak zapatruje się na nowego ministra rolnictwa.

Jaka ma Pan opinię na temat nowego ministra rolnictwa, czy jest to dobry kandydat na to stanowisko?

Michał Kołodziejczak: To czas pokaże czy Pan Henryk Kowalczyk jest dobrym kandydatem na to stanowisko.

Czego branża rolnicza może oczekiwać od nowego ministra?

MK: Dzisiaj to czego oczekujemy, to poważne podejście do naszych problemów, bez pajacowania. Na pewno nasze podejście będzie takie, że wskażemy na to, co trzeba w branży rolniczej zrobić i zmienić.

Jakie Pana zdaniem wyzwanie stoją przed nowym ministrem rolnictwa?

MK: Pierwszym wyzwaniem jest podejście na poważnie do problemów branży. Istotnym jest odwrócenie trendu upadku gospodarstw rolnych w Polsce. Należy przywrócić siłę produkcji żywności w naszym kraju. Odbudować powagę resortu rolnictwa, która została zniszczona przez poprzednich ministrów. O szczególnych projektach będziemy jeszcze mówić na naszych konferencjach prasowych.

Czy nowy minister to szansa na nowy, lepszy dialog dla AgroUnii?

MK: Na pewno. Jesteśmy już po pierwszej rozmowie telefonicznej z ministrem Kowalczykiem, przebiegła ona pozytywnie. Niebawem spotkamy się z nowym ministrem rolnictwa, ale to czas pokaże jakie będzie jego podejście i jak będą przebiegać rozmowy.

Dziękuję za rozmowę.