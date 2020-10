Emerytura rolnicza w KRUS - o czym warto wiedzieć?

Ubezpieczenie emerytalno-rentowe jest obowiązkowe dla rolników, którzy prowadzą gospodarstwo rolne o obszarze użytków rolnych powyżej 1 ha/ fot.shutterstock.com

Zgodnie z rozporządzeniem, zagadnienia dotyczące ustalania prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników, w tym emerytury rolniczej regulują przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174 z późn. zm.). O kilka najważniejszych aspektów związanych z emeryturą rolniczą zapytaliśmy rzecznik KRUS, Teresę O’Neill.

Jak wyjaśnia rzecznik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Teresa O’Neill, emerytura rolnicza to świadczenie pieniężne, finansowane z Funduszu Emerytalno-Rentowego (FER), który jest państwowym funduszem celowym. Przychodami tego funduszu są składki między innymi składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, opłacane przez ubezpieczonych rolników i domowników.

Ubezpieczenie emerytalno-rentowe jest obowiązkowe dla rolników, którzy prowadzą gospodarstwo rolne o obszarze użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny produkcji rolnej, a także dla domowników rolników, o ile wymienione osoby nie podlegają innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty. Ustawa przewiduje także ubezpieczenie na wniosek (dobrowolne) w przypadku rolników, których gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego, jeśli nie podlegają oni innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty.

Rolnikiem w rozumieniu ustawy to pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym.

Kto może pobierać emeryturę KRUS i od jakiego wieku?

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi (domownikowi), który spełnia łącznie następujące warunki:

1) osiągnął wiek emerytalny, który wynosi 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny,

2) podlegał ubezpieczeniu emerytalno–rentowemu przez okres co najmniej 25 lat,

W myśl art. 20 ust. 1 ustawy do okresów ubezpieczenia emerytalno-rentowego, wymaganych zgodnie z powołanym wyżej art. 19 zalicza się okresy:

1. podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin w latach 1983 - 1990,

2. prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym, po ukończeniu 16 roku życia, przed dniem 1 stycznia 1983 r.,

3. od których zależy prawo do emerytury zgodnie z przepisami emerytalnymi.

Stosownie do ust. 2 tego artykułu okresów, o których mowa wyżej nie zalicza się do okresów ubezpieczenia, jeżeli zostały one zaliczone do okresów, od których zależy prawo do emerytury lub renty na podstawie odrębnych przepisów. Ponadto przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się do osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948r.

Reasumując, prawo do emerytury rolniczej można uzyskać po osiągnięciu wieku emerytalnego, pod warunkiem podlegania ubezpieczeniu emerytalno–rentowemu przez okres co najmniej 25 lat.

Do 7 stycznia 2009r. (data wejścia w życie ustawy o emeryturach kapitałowych) do okresów ubezpieczenia emerytalno-rentowego zaliczane były okresy, od których zależy prawo do emerytury zgodnie z przepisami emerytalnymi tj. m.in. okresy podlegania powszechnemu ubezpieczeniu społecznemu w ZUS (np. z tytułu zatrudnienia poza rolnictwem). Od 8 stycznia 2009r., tylko osoby urodzone przed 1 stycznia 1949r. zachowały prawo do uwzględnienia do emerytury rolniczej takich okresów.

Natomiast osoby urodzone po 31 grudnia 1948r., którym okresy podlegania ubezpieczeniu z tytułu zatrudnienia poza rolnictwem nie są uwzględniane do emerytury rolniczej, uprawnione jednocześnie do emerytury rolniczej i emerytury przyznanej na podstawie art. 24 ust. 1, art. 24a lub 184 przepisów emerytalnych (ZUS), mogą pobierać świadczenia z obydwu instytucji tj. z KRUS i z ZUS.