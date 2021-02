AGROunia chce docierać do odbiorców w miastach

Natalia Żyto; fot. facebook.com/projektAGROunia

- Natalia Żyto dołączyła do naszego zespołu. Młoda, ambitna, na dodatek bardzo doświadczona. Znana z perfekcyjności do niedawna reporterka radia Zet będzie budowała jeszcze wyższą jakość przekazu informacji AGROunii - podaje ruch w mediach społecznościowych.

- To Natalia będzie czuwać nad komunikacją naszego ruchu z mediami i sympatykami. Jesteśmy przekonani, że teraz jeszcze więcej osób zrozumie podejmowane przez nas tematy - podano.

- Od samego początku staraliśmy się jak najlepiej dotrzeć do odbiorców w mieście. Uważamy, że to jeden z kluczy rozwiązania problemów polskich rolników. Mamy pewność, że dzięki Natalii będziemy robić to jeszcze lepiej - napisano na Facebook.